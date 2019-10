Judita obvinená z vraždy najlepšieho kamaráta chce z väzby na slobodu: Spoveď matky pri hrobe Tomáša († 16)

Zachcelo sa jej na slobodu. Judita (16), ktorá podľa polície zavraždila svojho kamaráta Tomáša († 16) v luxusnom byte v centre mesta, podala na Okresný súd v Žiline žiadosť o prepustenie z väzby.

Obvinená študentka momentálne sedí za mrežami v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Ani po piatich mesiacoch vyšetrovania z nej kriminalisti nedostali jediné slovo. Využila svoje právo nevypovedať. Zatiaľ čo ona mlčí, zúfalá mama oplakáva Tomáša každý deň pri hrobe a nechápe, prečo jej syn zahynul takou hroznou smrťou. Vyšetrovanie mimoriadne brutálnej vraždy sa blíži ku koncu. Podľa informácií blízkych rodine nebohého chlapca, bolo vypracovaných niekoľko znaleckých posudkov a vypočutých 16 svedkov.

Stále však nie je jasné, čo sa v osudné májové popoludnie v žilinskom byte stalo a čo viedlo Juditu k tomu, aby podľa polície na svojho najbližšieho kamaráta vytiahla nôž a zasadila mu údajne až 47 bodných rán! Mladík zomrel ukrutnou smrťou, jeho utrpenie trvalo niekoľko hodín. „Takúto smrť si nezaslúži nikto, je to pre nás nesmierne ťažké, ale stále je to nič v porovnaní s tým, čo sa stalo Tomáškovi,“ povedala nám nad hrobom milovaného syna so slzami v očiach jeho mama Andrea. Chodieva tam každý deň. Hrob tínedžera je posiaty kvetmi, anjelikmi, fotkami spolužiakov, sviečkami a srdiečkami.

Plač milujúcej mamy

V sychravé októbrové poludnie čistila náhrobný kameň Tomášova mama spolu s tetou Monikou. „Stále nevieme, prečo sa to stalo. Ona nevypovedala, ani jediné slovo,“ doplnila ju Tomášova teta a ďalšie slová jej uviazli v hrdle. S takou obrovskou stratou sa nedá len tak vyrovnať... Usmiaty Tomáš bol vynikajúci študent, milovaný a milujúci člen rodiny, ktorý mal v živote veľké sny a plány.

„Ďakujem všetkým, ktorí naňho myslia,“ rozplakala sa zronená mama, s ktorou prežíva hlboký smútok v Žiline veľa ľudí. Rodina dúfa, že sa čoskoro dozvie viac, aj keď im to drahého syna už nevráti. Podľa informácií ich právneho zástupcu sa totiž prípad blíži k záveru, prípravné konanie bude už o pár dní ukončené posledným preštudovaním spisu. Ak vyšetrovateľ dospeje k záveru, že výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňujú postavenie obvinenej pred súd, podá prokurátorovi návrh na podanie obžaloby.

Prečo Judita mlčí?

Polícia o prípade informuje stroho. „V predmetnej veci naďalej prebieha intenzívne vyšetrovanie a sú vykonávané všetky potrebné úkony a opatrenia za účelom rozhodnutia v zmysle trestného poriadku. Z uvedeného dôvodu nie je možné k prípadu poskytnúť už žiadne bližšie informácie až do skončenia vyšetrovania,“ uviedol žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.

Judita nielenže neustále mlčí, ale dokonca sa snaží dostať na slobodu. Po tom, ako jej sťažnosti voči väzbe nevyhovel Krajský súd, a po tom, ako jej žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu nevyhovel ani dozorujúci prokurátor, sa chce dostať von z väzenia opätovným podaním na súd. „Na okresnom súde v Žiline sa uskutoční rozhodovanie o žiadosti obvinenej o prepustenie z väzby na slobodu. Výsluch nie je verejný a obvinená na ňom nebude ani prítomná,“ informovala hovorkyňa Okresného súdu v Žiline Lenka Belavá.