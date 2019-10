Topoľského výkony v šou Tvoja tvár znie povedome: Prečo mu Markíza pomáha?

Megašou Tvoja tvár znie povedome je v plnom prúde a zostava účinkujúcich má za sebou už tri kolá. Niektorým sa darí viac, iným menej a výnimkou nie je ani herec Pavol Topoľský (58).

Ten zastáva úlohu najstaršieho účastníka úspešného projektu, čo neušlo ani oku pozorného diváka. Zaujímavé totiž je, že zatiaľ čo jeho mladší kolegovia hviezdia na pódiu samostatne, on má pri sebe vždy nejakú „podporu“ v podobe vokalistiek či ďalšieho vystupujúceho.

Topoľský išiel do šou s jasným zámerom a od začiatku bolo vidno, že svoje účinkovanie na javisku si užíva. Ako herec so svojským zmyslom pre humor do projektu priniesol aj niečo iné, no zdá sa, že ani to jeho vystupovanie veľmi nezachráni. Je totiž jasné, že Paľo od Markízy dostáva záchrannú barličku. Ruleta mu totiž vždy vylosuje číslo, v ktorom nie je sám, ale má nejakú pomoc.

V prvom kole okolo neho „krúžili“ vokalistky a v tých ďalších ho podržal herec Števo Skrúcaný či speváčka Dáša Mamba Šarközyová. Ani túto nedeľu to nebude inak a po jeho boku sa objaví zabávač Andrej Bičan, ktorý je v šou známou tvárou. Čo na to hovorí sám Topoľský? „Je to skôr otázka na dramaturgiu. Mne je to jedno a nerozhodujem o tom. Keby som si mohol vyberať, vyzerá to úplne inak,“ zasmial sa herec. Ten vie, že v silnej zostave účinkujúcich má svoju úlohu. „V rámci toho, ako som tam vekovo a dramaturgicky zaradený, prechádzam v pohode. Každý sme tam za niečo a nemôžem sa rovnať dvadsaťročným ľuďom,“ uzavrel Topoľský.