Vzťah futbalistu Vitteka s misskou Grešovou ako na kolotoči! Náruživé vyznania lásky zmizli: Ďalší rozchod?

Ani spolu, ani bez seba! Aj tak by sa dal definovať vzťah ženatého športovca Róberta Vitteka (37) a finalistky súťaže krásy Martiny Grešovej (32). Dvojica sa totiž neustále schádza a rozchádza a obdobia plné lásky a vyznaní striedajú vymazané fotografie zamilovaného páru.

Po tom, čo sa dvojica nedávno opäť zaláskovala a strávila spolu dokonca dovolenky, to zrejme už nadobro zabalila. Dôkazom toho sú ich veľavravné profily na sociálnych sieťach, kde niet po ich spoločných dôkazoch lásky ani chýru, ani slychu a slová Vittekovej missky hovoria tiež jasnou rečou. Vittek s Grešovou tvorili pár od začiatku roka. Ako to už býva, hrdličky, ktoré zasiahol Amorov šíp, si vyznávali lásku pri každej možnej príležitosti. Aj keď ich vzťah všetkých prekvapil, oni sa tvárili ako najšťastnejší ľudia pod slnkom. Dvojica sa do vzťahu vrhla bezhlavo a zaláskovanými snímkami v objatí pravidelne zásobovali svoje internetové profily. Aby toho nebolo málo, ukázali sa spolu dokonca aj na prestížnej spoločenskej akcii, kde sa od seba nevzdialili ani na krok. Zdalo sa, že obaja konečne našli to, čo hľadali.

V júni však prišiel nečakaný šok, keď si povedali zbohom a misska ich rozchod okomentovala slovami: „Ľúbim tohto človeka a svojím spôsobom vždy budem. V prvom rade som nevedela, kto to je, lebo futbal som dovtedy videla nulakrát, a potom som nevedela, aký je, ale potešilo, že je normálny a ľudský. Ale mám vnútornú potrebu dať veci na pravú mieru, bohužiaľ, s Robom už nie sme spolu. Nepíše sa mi to ľahko, no chvalabohu, žijeme, sme zdraví, ideme ďalej. Predstavy o živote a láske sú to, čo môže ľudí buď navždy spojiť, alebo rozdeliť. Držím mu palce v osobnom aj pracovnom živote. Ľúbim ťa.“ Po tomto srdcervúcom vyznaní však bez seba vydržali len mesiac.

Nepomohli ani dovolenky

Po štyroch týždňoch odlúčenia však prišlo veľké a sladké uzmierovanie a párik sa k sebe opäť túlil. Najskôr si spoločne v júli vyrazili do talianskych Benátok, kde si dopriali romantické prechádzky po uličkách lemovanými zátokami či večere pri sviečkach a v auguste odleteli na dovolenku na Cyprus, ktorá sa skončila stehmi. Grešová totiž šantila s Vittekom tak náruživo, že si o jeho hlavu rozbila hlavu a skončila na zašívaní v nemocnici. Uplynuli necelé dva mesiace a dvojici to opäť zaškrípalo až tak, že zazvonil opäť zvonec.

Vzájomné nezhody, ktoré ich už raz rozdelili, tak zrejme znovu zaúradovali. „Robo s Martinou sú rozídení,“ povedal Novému Času zdroj z ich okolia. A pravda je, že ich spoločné zaľúbené zábery sa opäť stratili aj zo sociálnych sietí. S otázkami sme sa obrátili na oboch aktérov tohto románika, no zatiaľ čo Vittek vôbec nereagoval, Grešová len nepríjemne poznamenala: „Prepáčte, ale k svojmu súkromiu sa nebudem vyjadrovať,“ ktorá tak informácie o rozchode so zámožným futbalistom nepoprela.

Milovník krásnych žien

Športovec, ktorý je stále oficiálne ženatý so speváčkou Patríciou Vittekovou (39), s ktorou má aj dve dcéry - Cynthiu Laru a Sofiu Zaru, je známym milovníkom krásnych žien. Za rozchodom s matkou jeho dievčat totiž mala byť jojkárska moderátorka Alexandra Orviská (35). Po nej prišla modelka Niki Lowrie (31) a nasledovala Grešová. Ani s jednou však Róbert dlho nevydržal a všetko nasvedčuje tomu, že miesto po jeho boku je opäť voľné.