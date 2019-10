Herečka Oľga Belešová otvorene o manželovi: Prečo so mnou nechcel deti

Detský sen sa jej nesplnil! Herečka Oľga Belešová (54) pred osemnástimi rokmi stretla svoju životnú lásku. S japonským manželom Masahikom Shirakim (54) však ostali bezdetní. Umelkyňa prezradila, prečo sa jej túžba stať sa mamou nenaplnila.

Oľga Belešová stretla svoju lásku Masahika Shirakiho pred osemnástimi rokmi v Austrálii a o rok nato bola svadba. Hoci tvoria jeden z najstabilnejších párov, rodičmi sa nikdy nestali. „Najprv som nenašla takého muža, s ktorým by som dieťa chcela mať. Potom som stretla môjho muža, lenže on je cudzinec a nie je ľahké začať žiť s cudzincom v jemu cudzej krajine, lebo on sám tu bol ako dieťa.

Nevedel po slovensky, nemal tu prácu, nedokázal by rodinu ekonomicky zabezpečiť, netrúfal si na to,“ prezradila pre časopis inVitro herečka, ktorá sa túžila stať mamičkou už od čias, keď bola malé dievčatko. Život to však zariadil inak. „Ženy často chcú byť matkami a je im jedno, čo cíti muž. Toto som ja neurobila, lebo on mi povedal, že sa na to necíti. Povedali sme si, že nemôžeme mať všetko. A dodnes sme toto rozhodnutie neoľutovali,“ vysvetlila svoje rozhodnutie Oľga.