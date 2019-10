Žiadna romantika, ale tvrdá drina! Aj tak by sa dal nazvať výnimočný deň manželov Žbirkovcov.

Tí totiž pred pár dňami oslávili 31 rokov, odkedy si povedali svoje áno. Kto by si však myslel, že dvojica si v tento deň dopriala niečo špeciálne, mýlil by sa. „Dnes, 7. 10., máme výročie 31 rokov spolu. A oslavujeme prácou! Natáčanie klipu Čistý svet,“ napísal k milej snímke so svojou polovičkou Miro.