Slovenská tenistka sa konečne pochválila fanúšikom: Cibulková ukázala svoju pýchu!

Pochválila sa! Slovenská tenistka Dominika Cibulková (30) v rozhovore pre Nový Čas prelomila mlčanie o pripravovanej autobiografii s názvom Tenis je môj život.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Priznala, že v knihe bude rozoberať viaceré detaily zo svojho života vrátane bývalých milencov. Najnovšie fanúšikom ukázala, akú podobu bude mať jej obal.

„Ja nie som typ človeka, ktorý by mal v sebe žlč na ľudí z minulosti. Kniha vôbec nebude o tom, či bol na mňa niekto škaredý, alebo mi ublížil. Aj o manželovi Michalovi sa zatiaľ vyjadrujem len a len pozitívne (smiech). Ale určite tam budú nejaké moje bývalé vzťahy... Ale budú tam aj tenisové ťažkosti či rôzne iné problémy, ktoré ma postretli po roku 2016. Ale zameriavam sa aj na budúcnosť. Fanúšikovia nájdu odpovede na mnohé otázky,“ stručne zhodnotila Cibulková pre Nový Čas.

„Beriem, že chlapi a bývalé vzťahy budú horúca téma. Ale dúfam, že kniha zaujme aj z inej stránky. Chcela by som, aby pomohla dievčatám či ženám, ktoré majú na sebe veľký tlak, aby videli, že aj ľudia, ktorí sa javia, že to zvládajú v pohode, to nemusia zvládať v pohode,“ dodala Cibulková.