Prečo chýba Spilar na ľade? Útočník Michaloviec prehovoril

Už sa nevie dočkať návratu! Štvornásobný slovenský šampión – útočník Gabriel Spilar (38) v tejto sezóne zatiaľ chýba na hokejovej scéne.

Najzvučnejšia posila nováčika z Michaloviec si totiž v príprave poranila ľavé koleno a stále sa zotavuje. Denníku Nový Čas Spilar prezradil, že by chcel naskočiť do rozbehnutej sezóny už budúci týždeň! Skúsený útočník Gabriel Spilar posledné sezóny strávil v rodných Košiciach, kde však, po neúspešnej vlaňajšej sezóne, nastalo zemetrasenie v kádri a na novom kontrakte sa nedohodol.

Po jeho službách siahol nováčik z Michaloviec, ale na súťažný debut v ich drese si musí ešte počkať. „Zranil som sa tesne pred štartom sezóny, keď som si v prípravnom súboji podvrtol ľavé koleno, ale, našťastie, operácia nebola potrebná. Napriek tomu mi lekári povedali, že doba liečby potrvá zhruba šesť týždňov,“ povedal Novému Času Spilar, ktorý má už päť týždňov liečby za sebou.

„Už začínam trénovať opäť na ľade, v tomto týždni chcem ísť do plnej záťaže a uvidím, ako bude koleno reagovať. Verím, že už budúci týždeň by som aj mohol nastúpiť,“ zaželal si Gabo, ktorého teší výborný štart nováčika do extraligy i divácka eufória. „Je super, že sme v úvode pozbierali toľko bodov a doma ešte neprehrali. Už by som aj ja rád prispel svojimi výkonmi k vydarenému štartu,“ doplnil.