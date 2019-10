Najhorší sériový vrah v dejinách USA: Samuel nakreslil 93 žien, ktoré bezcitne zabil

Je to najhorší vrah v dejinách USA. Samuel Little (79) sa priznal k 93 vraždám, 50 ich potvrdili aj inými dôkazmi. FBI uverejnila mrazivé videá, v ktorých rozpráva o svojich činoch. Svoje ženské obete dokonca aj kreslí.

Samuel Little vraždil celé desaťročia od jedného pobrežia USA k druhému. Jeho obeťami boli prevažne drogovo závislé ženy a prostitútky, ktoré nikomu nechýbali. Zabíjať začal v roku 1970 a skončil v roku 2005. V roku 2014 mu dokázali vraždy troch žien v Los Angeles z rokov 1987 - 1989, ktoré zbil a uškrtil. Dostal doživotie, a keď agenti začali preverovať jeho minulosť, našli ďalšie podozrivé súvislosti. Little nakoniec súhlasil, že bude vypovedať, ak ho premiestnia do inej basy. Keď sa tak stalo, zaskočil aj skúsených agentov a priznal sa k 93 vraždám. FBI teraz zverejnila video, v ktorom mu dávajú otázky a on bez mihnutia oka na ne odpovedá. Z jeho slov až zamrazí!

Príbehy zavraždených žien

Spomína si na každú jednu ženu, ktorá pre jeho krutosť zomrela. Vybavuje si ich výzor, dĺžku vlasov, ale i to, kde sa s nimi stretol. Niektoré z obetí sa podarilo identifikovať, no mnohé sa doteraz nenašli. V roku 1972 sa napríklad zbavil tela istej Marianne v močarisku na Floride a jej pozostatky sa tiež nenašli. Všetko opisuje bez emócií. V roku 1982 sa na jednej oslave narodenín v New Orleanse stretol s 30- až 40-ročnou ženou. Ponúkol sa, že ju odvezie, a zobral ju ku kanálu. „Chytil som ju za nohy a strčil do vody. Ona bola jediná, ktorú som zabil utopením. Nechal som ju s hlavou vo vode, iba stehná a nohy mala na brehu,“ vysvetľuje vyšetrovateľom sériový vrah.

Vyčíňal 35 rokov

Little sa priznal až k 93 vraždám, agenti FBI zatiaľ potvrdili 50 z nich. Aj to z neho robí najhoršieho vraha v USA. Doteraz držal smutné prvenstvo Gary Ridgeway, ktorý v rokoch 1982 až 2000 vraždil prostitútky v Seattli. Podozrievali ho z 90 vrážd, on sám sa priznal k 71 a dokázali mu 49. Odpykáva si za ne doživotie. Vo svete je najhorším sériovým vrahom Kolumbijčan Luis Garavito, ktorý dokázateľne zabil 138 mladých chlapcov, no skutočný počet jeho obetí môže prevyšovať 300.

Ako sa Littlovi darilo tak dlho unikať spravodlivosti? Keďže prevažne zabíjal drogovo závislé ženy a prostitútky, často ich smrť ani nevyšetrovali ako vraždu. Teraz dokonca kreslí podobizne svojich obetí. Vyšetrovatelia dúfajú, že im kresby pomôžu pri identifikácii. Všetky jeho výpovede považujú za dôveryhodné. Ako však FBI tvrdí, musia mať na ne veľmi silný žalúdok. „V roku 1972 som skoncoval s nejakou Ruth. Bola taký veľký kus, že som ju ledva odvliekol. Jej telo som nechal na hromade konárov pri kukuricovom poli,“ hovorí bez štipky emócie najhroznejší sériový vrah v dejinách USA.

Najhorší sérioví vrahovia

- Luis Garavito, Kolumbia, 138 obetí

- Pedro Lopez, Kolumbia, 100 obetí

- Džavíd Ikbal, Pakistan, 100 obetí

- Michail Popkov, Rusko, 78 obetí

- Daniel Camargo Barbosa, Kolumbia, 72 obetí

- Pedro Rodrigues Filho, Brazília, 71 obetí

- Kampatimar Šankaríja, India, 70 obetí

- Jang Sin-chaj, Čína, 67 obetí

- Andrej Čikatilo, ZSSR, 53 obetí

- Anatolij Onoprienko, Ukrajina, 52 obetí