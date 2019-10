Streľba v záhradkárskej oblasti v Bratislave: Žena prišla o psíka, obávala sa aj o vlastný život

V pondelok (7. 10.) popoludní došlo v záhradkárskej oblasti Žabí majer v Bratislave k streľbe.

TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Podľa doterajších informácií mal 35-ročný muž strelnou zbraňou na jednom z pozemkov postreliť a zraniť psa. Zviera na následky zranenia zakrátko uhynulo. Majiteľka psa preskočila oplotenie pozemku a išla si ho zobrať, avšak muž stále držal strelnú zbraň a začal sa jej vyhrážať. Údajne mal po nej aj vystreliť.

Po príchode policajtov na miesto incidentu vyšli zo záhradného prístreška spomínaný muž a 29-ročná žena so strelnými zbraňami. "Žena nereagovala na opakované výzvy na upustenie zbrane, preto zasahujúci policajt použil v súlade so zákonom varovný výstrel zo služobnej zbrane do vzduchu. Až potom zbraň upustila a začala so zasahujúcimi policajtmi spolupracovať," uviedol Szeiff.

Obidvoch ľudí obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Ženu po vykonaní potrebných úkonov prepustili na slobodu. Vyvodenie trestno-právnej zodpovednosti voči nej bude predmetom vyšetrovania. Muža na základe dôkazov obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania.