To, čo v minulosti bolo raritou, sa stáva takmer pravidlom: Medvedie robia nájazdy na západniarov

Hnedí chlpáči nazerajú do kuchýň po celom Slovensku.

Hviezda tatranských kopcov a dolín sa udomácnila na západnom Slovensku a hojné počty nasvedčujú, že sa im tu darí.

Vyjsť si do prírody v okolí Trenčína, Považskej Bystrice či Prievidze nemusí byť vždy len príjemné. Svoje o tom vie aj veterinár z Bojníc Milan Sarvaš. „Medzi lesoparkom a Nedožermi sú dva kilometre hory a tam sa medvede motajú. Je ich tam 15, máme ich zrátaných,“ povedal M. Sarvaš.

Na jedného chlpáča dokonca natrafil. Na osudové stretnutie s našou najväčšou šelmou len tak ľahko nezabudne. „Odohralo sa to strašne rýchlo. Čakal som na jeleňa, ktorý tam ručal v rúbani. Bolo šesť hodín, o siedmej sa stmieva, tak som zišiel ku rúbani po takej mladine. Chvíľu predtým tam prechádzalo jelienča, tak som ho nechal prejsť, aby som ho nevyplašil a ani jeleňa,“ opísal krátke chvíle pred samotným stretnutím so šelmou. „Postavil som sa na kraj rúbane, na vyvýšené miesto, bol tam jeden a pol metrový kmeň a tam, som čakal, že tam uvidím toho jeleňa.,“ pokračoval M. Sarvaš s tým, že o pár sekúnd už mu išlo doslova o život.

„Bolo asi trištvrte na sedem a päť metrov odo mňa stál samec medveď. Nevidel ma, ale bol v takej blízkosti, že som vedel, že bude nasledovať útok. Nos mal akurát na mojej stope, nasával môj pach zo zeme. Vedel som, že keď ma zbadá, vyrazí po mne,“ prezradil šokovaný veterinár s tým, že krvi by sa v ňom nedorezal. „Urobil som dva kroky za peň. Bol som čelom k medveďovi, cúval som a strašne kričal. Medveď priskákal ku mne ako po trampolíne, po štyroch a vydával taký divný zvuk, tak tenko chrčal. Potom sa otočil od pňa, vrátil sa na miesto odkiaľ zaútočil a znova to isté zopakoval,“ opísal M. Sarvaš.

Dodnes nemôže uveriť, tomu čo nasledovalo potom. „Urobil tieto dva výpady a potom druhom sa otočil a zmizol v kríkoch.Možno to bolopráve šťastie, že to bol samec, medvedica by ten útok možno aj dokončila. Asi sa viac zľakol ako ja,“ povedal s úsmevom M. Sarvaš. Podľa jeho slov mu ten medveď daroval život. „Druhýkrát som sa narodil,“ uzavrel M. Sarvaš.

Vedenie mesta dokonca vydalo výstrahu a vyzvalo ľudí k zvýšenej opatrnosti. „Mesto Prievidza a mestská polícia upozorňujú obyvateľov, že v okolí lesoparku sa pohybuje medveď,“ uviedol hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje s tým, že pri návšteve obľúbeného lesoparku by mali zvýšiť svoju ostražitosť.

Niektorým byvateľom Domaniže sa v pondelok po návšteve medvede naskytol hrôzostrašný pohľad. „Medveď strhol srnu a začal ju trhať, len ho vyplašilo čosi tak ušiel,“ prezradili v Domaniži. Podľa ich slov sa v okolí obce pohybuje okolo štrnásť medveďov.

Návšteva hnedého chlpáča vystrašila prednedávnom aj v Soblahove neďaleko Trenčína. Pri čakaní na jelene sa z lesa rovno za obcou vyrútil statný medveď. V Papradne sa statný medveď premával priamo v uliciach obce. Domáci neverili vlastným očiam a rovno tasili mobily, aby si vzácnu návštevu zvečnili.