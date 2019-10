Vojnu lekárov ukončila mama Lukáša (15): Rozhodla, kto má zoperovať jej syna

Lekári sa nevedeli dohodnúť, kto bude operovať ťažko chorého Lukáša, ktorý má nádor na mozgu.

Hádku ukončila chlapcova mama. Napokon sa rozhodla, že chlapca prevezú do Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde by ho mal zoperovať profesor Juraj Šteňo. Po zákroku prevezú Lukáša späť do Národného ústavu detských chorôb. Informáciu priniesol portál noviny.sk. Chlapec by mohol podstúpiť zákrok už v stredu.

Lukáš podstúpil prvú operáciu v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH), jeho rodičia si však myslia, že zákrok neprebehol správne a časť nádoru mu lekári nechali v hlave. „Operovali ho tu v NÚDCH. Bol to asi ťažký úkon a nepodarilo sa vybrať všetko,“ rozpráva s plačom o rodinnom nešťastí otec, ktorý sa snaží, aby jeho syn rozhovory o svojom zdravotnom stave nepočul. Zúfalí rodičia hľadali pomoc nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.