Slovenských mladíkov čaká existenčný zápas: Potrebujeme jednoznačne vyhrať!

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov vstupujú do októbrového kvalifikačného dvojzápasu o postup na majstrovstvá Európy po septembrovom zaváhaní v Azerbajdžane.

V Baku prehrali najtesnejším rozdielom 1:2 po dvoch inkasovaných góloch z hraničných ofsajdových pozícií a v zostávajúcom priebehu kvalifikácie sa potrebujú vyhnúť ďalším zakopnutiam. Trojbodové ambície budú mať najmä v stredu proti Lichtenštajnsku, ktoré vyzvú o 18.00 h na ihrisku v Eschene.

Je lepší ako Zlatan: Carlos Vela vytvoril úžasným hetrikom rekord americkej MLS!

Reprezentanti Lichtenštajnska sú síce outsidermi 2. skupiny, ale v doterajších troch vystúpeniach už dokázali raz zvíťaziť. Na domácom trávniku prekvapili Azerbajdžan triumfom 1:0, následne však v dueloch proti Švajčiarsku a Gruzínsku dvakrát prehrali so skóre 0:9. "Poriadne nepoznám ich štýl futbalu. My sa však musíme zamerať na našu hru a najmä plniť pokyny trénera. Musíme rýchlo otáčať ťažisko hry, hrať svižne jeden na jedného, kvalitne využívať krídla a strieľať. To platí na všetkých," hovoril pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) stredopoliar Christián Herc.

Postupová matematika v kvalifikácii je jasná. Ak chcú Slováci preniknúť na záverečný turnaj do Maďarska a Slovinska, musia skončiť prinajhoršom na druhom mieste tabuľky. Úvodnou prehrou v Azerbajdžane si však situáciu skomplikovali. "Či to nechalo nejaké stopy na našom mužstve, to uvidíme v ďalšom zápase. Podstatné pre nás je, aby sme sa pozerali dopredu a boli bodoví. Chceme urobiť maximum pre víťazstvá. Najskôr sa sústreďujeme na Lichtenštajnsko a potom sa postupnými krokmi budeme pripravovať na Francúzsko. Čaká nás výzva proti mimoriadne kvalitnému súperovi," vysvetľoval reprezentačný lodivod Adrián Guľa.

Vrcholom októbrového programu bude pre slovenskú "dvadsaťjednotku" domáci duel s Francúzskom, ktorý je na programe budúci utorok v Dunajskej Strede. Vlani v septembri si na Žitnom ostrove Slováci poradili s Talianmi a podobný výsledok by zvýšil ich postupové šance. "Zápas s Lichtenštajnskom musíme vyhrať, aby sme boli v dobrej nálade. Potom nás bude čakať príprava na Francúzsko, ktoré je favoritom skupiny. Poznáme silu francúzskeho futbalu, musíme vydať zo seba všetko. Proti takému tímu nehráte každý deň, treba si to užiť, ale najmä pristúpiť k tomu zodpovedne," dodal krídelník talianskeho Hellasu Verona Ľubomír Tupta.