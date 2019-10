Trpká spomienka lídra skupiny Olympic Petra Jandu: Takéto malo byť jeho posledné stretnutie s Gottom!

Odišiel do hudobného neba. Minulý utorok pred polnocou nás navždy opustila legenda československej populárnej hudby, spevák Karel Gott († 80). Správa o jeho smrti však nezasiahla len jeho najbližších, či fanúšikov, no aj kolegov z brandže. Jedným z nich bol aj líder skupiny Olympic, Petr Janda (77), ktorý si zaspomínal nielen na prvé stretnutie s maestrom, no odhalil aj trpkú spomienku ohľadom toho posledného...