Slobodná mama prišla o peniaze aj strechu nad hlavou: Netradičný biznis jej vyniesol rozprávkové prachy

Mala 40 rokov, keď prišla o dom aj väčšinu úspor. Spolu so synom bývala v zablšených hosteloch po celom Londýne. Jeden nápad však zmenil jej život o stoosemdesiat stupňov.

Pred štyrmi rokmi sa mama 16-ročného chlapca Kate Mansfield ocitla na životnej križovatke. Zo zlomenej ženy sa razom stala úspešná podnikateľka, ktorá za dva roky zarobila 500 000 libier (takmer 560 000 eur). Vďačí za to svojej internetovej zoznamke.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kate založila stránku s názvom Single to Soulmates. Pomohla už približne 500 klientom pri hľadaní lásky. Môže sa pochváliť skvelými výsledkami, až 92 percent jej zákazníkov si do roka nájde partnera. Vďaka Kate sa 54 párov zasnúbilo alebo zosobášilo a trom sa narodila aj ratolesť. V roku 2019 získala aj ocenenie najlepšieho experta na vzťahy, píše The Sun.

Skôr ako sa z nej stala úspešná podnikateľka sa ocitla na dne. "Pred 4 rokmi som sa rozišla s partnerom. V tom čase som mala len brigádu ako lektorka, ktorá mi príliš nevynášala. Nedarilo sa mi nájsť si poriadnu prácu," spomína Kate. "Zrazu sme nemali kde bývať. Našťastie som aj so synom neostala na ulici, no žili sme v zablšených hosteloch. Neskôr nás prichýlila moja mama v maličkom byte," doplnila.

Práve najhoršie obdobie ju inšpirovalo k založeniu biznisu. "Vytvorila som si vlastnú stránku a naučila sa pracovať aj s technickou stránkou projektu," prezradila. Jej program je zameraný najmä na ženy, ktoré hľadajú lásku. Nejde však o bežnú zoznamku, ale o program s osobným lektorom. Prvý mesiac musia klienti úplne prestať s randením, Kate sa im pokúša zvýšiť sebadôveru a usporiadať priority. Každý týždeň má cez internet skupinový rozhovor s 20 ľuďmi.

Svoju víziu rozbiehala z kuchyne a dnes zamestnáva 4 lektorov, má vlastnú asistentku a troch ľudí na marketing. Kate dokonca expanduje z Británie aj do Spojených štátov a Austrálie.