So ženíchom sa v deň svadby začali diať čudné veci: Najkrajší deň sa zmenil na nočnú moru

Párik snúbencov z Pennsylvánie bol donútený odložiť svoju svadbu po tom, čo ženíchovi museli v plánovaný deň D vyoperovať absces na mozgu.

Ako informuje Foxnews, Pittsburghčan Timothy Berty pripravoval hasičskú zbrojnicu, kde pôsobí ako dobroľník, na svadobnú hostinu pre 220 hostí, keď sa pristihol, že zaspal na podlahe a na stoloch.

Na druhý deň na svadobnej skúške rozprával nezmysly, no jeho snúbenica Jessica bola príliš zaujatá prípravami a jeho zvláštnemu správaniu nevenovala pozornosť. Zavolala svoju budúcu svokru, aby dozrela na Timothyho, a so svojou matkou sa venovala iným predsvadobným záležitostiam. "Amy mi zavolala o hodinu neskôr a povedala, že s Timothym sa niečo deje a že ho musíme zaviezť do nemocnice," hovorí Jessica. V nemocnici mu diagnostikovali sínusovú infekciu. Jeho mozog opuchol a o pol siedmej ráno v ich plánovaný svadobný deň Timothyho operovali.

"Popravde, na svadbu som ani nepomyslela," hovorí Jessica. Podľa jej slov myslela hlavne na to, ako to je možné, že sa toto deje. "Mali sme začínať novú kapitolu v našich životoch a on bol na pokraji života a smrti. Bolo to desivé, veľa som plakala."

Sínusovú infekciu ročne diagnostikujú až 31 miliónom Američanov. Príznakmi je bolesť hlavy, bolesť tváre, časté smrkanie a upchatý nos. Ak sa táto choroba nelieči, môže sa rozšíriť až k mozgu, kedy už ohrozuje život pacienta. V ohrození sú hlavne alergici, ľudia s oslabenou imunitou alebo tí, čo majú zablokovaný nos alebo dutiny.

Doktori odstránili ľavú časť Timothyho lebky, aby uvoľnili tlak. Potom ho na dva dni uviedli do kómy. Medzičasom rodičia budúcich mladomanželov pozvali hostí do hasičskej zbrojnice, aby si vychutnali jedlo a tortu.

Timothy strávil 23 dní v nemocnici. Zo zistenia, že svadba sa nekonala, bol veľmi smutný. Keď sa prebudil z kómy, mal svojej snúbenici povedať: "Ty, ja, navždy." Svoj deň D si už nanovo neplánovali, namiesto toho si pacient vzal snúbenicu za svoju manželku z postele. Oddal ich ich priateľ.

Timothy v januári podstúpil ďalšiu operáciu, aby sa mu obnovila lebka. Pár dúfa, že to najhošie už je za nimi. "Naša svadba bola naozaj len o nás," povedala Jessica Berty a dodala: "Nezáležalo na tom, či tu bolo 220 hostí, alebo nie."