Škôlka v zadĺženom Devíne nedostáva štátnu dotáciu: Obedy zadarmo si rodičia musia zaplatiť

Obedy zadarmo pre ich deti neplatia! V školách po celom Slovensku sa rodičia tešia štátnej dotácii na obedy, lenže tých v mestskej časti Devín sa to netýka.

Príčinou je, že mestská časť je v nútenej správe a práve niekoľkomiliónový dlh ukrátil predškolákov o „lacnejšie“ obedy. Nový Čas zisťoval, či existuje nejaké riešenie vzniknutej situácie.

Predškoláci z Devína sa štátnej dotácie na obedy vo výške 1,20 eur nedočkajú. „Žiaľ, príspevok na stravu poskytuje štát vo forme dotácie, ktorú nemôže naša mestská časť čerpať, nakoľko sa nachádza v nútenej správe a má podlžnosti voči štátu,“ uviedla prednostka miestneho úradu Devín Lenka Satinová, ktorá dodala, že situáciu nie je možné riešiť.

„Podľa zákona môžeme vynakladať výdavky len na zákonom stanovené úlohy," doplnila Satinová. Jediné, čím môže Devín pod vedením starostky Ľubice Kolkovej rodičom predškolákov pomôcť, je príspevok na režijné náklady na obed v hodnote 1,51 € s tým, že variabilné náklady v hodnote 1,54 € uhradia oni. Nový Čas oslovil aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) s tým, či má mestská časť možnosť dotáciu získať inak. „V odôvodnených prípadoch môže byť žiadateľom o dotáciu priamo materská alebo základná škola na základe písomnej dohody so zriaďovateľom. Nemožnosť požiadať o dotáciu zo strany zriaďovateľa z dôvodu nesplnenia podmienok nároku na dotáciu sa považuje za neodôvodnený prípad," povedala hovorkyňa MPSVR Barbora Petrová, ktorá dodala, že dohoda musí byť písomná a musí obsahovať konkrétny dôvod, prečo je žiadateľom materská alebo základná škola. Podľa jej slov je dôležitým bodom právna subjektivita, ktorú inštitúcia musí mať. Lenže ani to Devín nespĺňa.

Koľko platia za obedy v škôlke?

Režijné náklady vo výške 1,51 € (hradí ich mestská časť)

Variabilné náklady predstavujú sumu 1, 54 € (hradí rodič)

* Za mesiac teda rodičia zaplatia 20 x 1, 54 € = 30,80 €

* Mestská časť mesačne prispeje20 x 1, 51 € = 30, 20 €

Ak by predškoláci mali stravovanie dotované štátom, odľahčilo by to peňaženky rodičov