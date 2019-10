Slováci vyjadrili svoj názor na náročnú tému: Vyše 80 percent sa zhodlo v tom, kde chce zomrieť

O smrti sa nám stále hovorí ťažko. V posledných rokoch u nás umiera priemerne 52 300 ľudí ročne. Väčšina z nich - viac ako 60 % - naposledy vydýchne v nemocnici alebo v inom sociálnom zariadení.

A to napriek tomu, že až 80 % našincov si želá, aby koniec svojho života prežili doma v kruhu rodiny a blízkych. Vyplýva to z druhého prieskumu neziskovej organizácie Viaticus. „Chceli by sme určite zomrieť doma, ideálne v prostredí, ktoré poznáme, obklopení blízkymi,“ uviedla Lucia Kondáš, zakladateľka organizácie Viaticus na margo porovnania výsledkov prieskumu z roku 2016 a 2019. V tohtoročnom prieskume poukazuje nezisková organizácia na to, prečo komunikácia v tejto oblasti viazne a prečo je táto téma v spoločnosti stále tabu.

„Ukázalo sa, že je to len pod povrchom. V skutočnosti ľudia rozmýšľajú o tom, čo s nimi bude na konci, ale chýba úprimnosť k sebe samému,“ poznamenala Kondáš. Až tri štvrtiny ľudí totiž premýšľali o tom, ako by chceli mať posledné chvíle života zorganizované, pričom 60 % si vie predstaviť, že by mali spísané „priania“, čo by sa s nimi malo a nemalo robiť na konci života. Naďalej však prevláda strach o tom hovoriť. Ľudia to odsúvajú napríklad preto, lebo si nahovárajú, že sa ich to netýka, nechcú smrť privolávať tým, že o tom budú nahlas hovoriť, a v neposlednom rade je to fakt, že nechcú desiť príbuzných a blízkych.

Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že až 60 % zdravotníkov má problém nadviazať úprimný vzťah s pacientom. Presne taký istý počet Slovákov uviedol, že by si zlú správu chceli vypočuť najskôr sami. Toto však vie len 40 percent lekárov, pričom tretina z nich by to povedala najskôr príbuznému.

Dôvody strachu z umierania