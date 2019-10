Desivá spoveď Zlatice Kušnírovej po prečítaní spisu: Opísala detaily smrti Martiny († 27), z ktorých behá mráz po chrbte

Najhoršie čítanie ich života! Po tom, ako si rodiny Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) prečítali 600 strán z vyšetrovacieho spisu, zostali ako obarené.

Nielen zo správ z aplikácie Threema, ktoré boli už aj medializované, ale najmä z detailnej výpovede Miroslava Marčeka o osudnej noci. Ako opísal človek, ktorý sa priznal k brutálnemu skutku, vraždu mladej archeologičky?! Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Do 55 fasciklov vyšetrovacích spisov mohli v uplynulých dňoch okrem obvinených nahliadnuť aj rodiny po zavraždenom novinárovi a jeho snúbenici. Matka Martiny Kušnírovej Zlatica tvrdí, že to bolo najťažšie čítanie jej života, hoci si stihla prečítať len 600 z 25-tisíc strán. „Najťažšie bolo vidieť ich fotky vo farbe. Martinka mala na sebe tú zelenú trigovicu, ktorú som jej predtým kúpila,“ spomína na desivé výjavy zo spisu. To však nebolo to najhoršie.

Miroslav Marček pri rekonštrukcii detailne opísal, ako vraždil. Do domu vstúpil, keď Martinka išla na toaletu. „Vraj si myslel, že sa na WC zdrží a že to zatiaľ vybaví. Ona však vyšla na chodbu a videla, čo sa stalo. Začala cúvať do kuchyne a povedal, že tam sa mu ju podarilo dobre streliť, do koreňa nosa, ešte povie, že dobre strelil, strašné,“ hovorí so slzami v očiach.

Bol vrah v dome už pred vraždou?

Po prečítaní Marčekovej výpovede zostala Zlatica Kušnírová zaskočená nielen z cynizmu, ktorý z nej išiel, ale aj z faktov. Z jeho slov podľa nej vyplýva, že v dome musel byť už pred vraždou. „On nemohol vedieť, že majú aj WC v kúpeľni, a vôbec kde majú kúpeľňu, lebo tam mohla byť aj špajza. Z tej letnej kuchyne, kde sa schovával, to nevidieť,“ vysvetlila Kušnírová.

Doslova husiu kožu mala aj z prepisu správ z Threemy medzi Mariánom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou. Hoci jasne sa v nich ku skutku nepriznali, dôležitý je podľa nej kontext. „Niektoré veci boli vyčiernené, nemohli sme ich vidieť, kým nebolo ukončené vyšetrovanie. Bol tam náznak, keď si písali, že stretneme sa v Báči a doriešime ich tam,“ povedala.

Najviac ju však dostalo, ako si zavraždený pár doberali aj po smrti. „Písať o tom, že Janko bude patrónom novinárov, lebo má v sebe patrón, alebo hovoriť o mojej dcére, že ku..., že predala nejaké artefakty do Južnej Ameriky za ťažké tisíce, to sa veľmi zle čítalo,“ dodala s tým, že Kočner so Zsuzsovou po­dľa nej nie sú koneční objednávatelia.

Chystá sa obžaloba

Práve Zsuzsovej advokát Štefan Neszméry môže zamiešať kartami pri podaní obžaloby na súd, s ktorou sa rátalo podľa informácií z Úradu špeciálnej prokuratúry do 30. októbra. Po tom, ako v pondelok ráno priviezli obvinenú Alenu Zsuzsovú do NAKA v Nitre, aby sa oboznámila so spisom, pripustil, že možno požiadajú o predĺženie lehoty na preštudovanie spisu. To môže veci značne spomaliť. „Sú veci, ktoré sme zatiaľ nevideli, ktoré nám neboli zverejnené a teraz ich študujeme,“ uzavrel advokát Štefan Neszméry.

Budú mať dostatok dôkazov?

Daniel Lipšic, advokát rodiny Jána Kuciaka

Nechcem hodnotiť komplexne dôkaznú situáciu, tá bude zhodnotená v podanej obžalobe. Vo vyšetrovacom spise sa nachádzajú aj ďalšie inkriminujúce dôkazy, ktoré doteraz neboli zverejnené. Tie sa týkajú aj obvineného Mariána Kočnera, ktorý je stíhaný za objednávku úkladnej vraždy.