Zo znásilnení obvinený režisér Luc Besson: Svojím vyhlásením vrazil manželke dýku do srdca

Francúzsky filmový režisér Luc Besson v pondelok poprel obvinenia zo znásilnenia alebo nadrogovania mladých herečiek, ktorým čelí. Ide o jeho prvé vyjadrenie k obvineniam zo sexuálneho obťažovania, ktoré voči nemu vznieslo deväť žien.

V rozhovore pre spravodajskú televíziu BFM, ktorá ho odvysiela v utorok, Besson vyhlásil, že "nikdy v živote žiadnu ženu neznásilnil".

BFM súčasne dodala, že príslušný parížsky sudca minulý piatok nariadil obnoviť vyšetrovanie obvinení zo znásilnenia, ktoré voči režisérovi vzniesla 28-ročná belgicko-holandská herečka Sand Van Roy. Jej prvé trestné oznámenie pritom francúzska justícia odložila.

Besson však túto znovuotvorenú kauzu označil za "klamstvo od A po Z". Zdôraznil, že nikdy v živote žiadnu ženu neznásilnil, neudrel, ani sa jej nevyhrážal a ani ju k ničomu nenútil. Poprel tiež tvrdenia týkajúce sa údajného nadrogovania svojich obetí.

Známy režisér sa však priznal "chyby" i to, že s danou herečkou mal dva roky pomer. "Zradil som svoju ženu a svoje deti. Nebolo to len raz, stalo sa to viackrát počas 20 rokov manželstva," vyhlásil Besson, ktorý je ženatý s filmovou producentkou Virginie Besson-Silla.

Sand Van Roy podala na Bessona trestné oznámenie vlani 18. mája, deň po tom, ako s režisérom strávila noc v jednom z parížskych luxusných hotelov. O dva mesiace neskôr vypovedala pred vyšetrovateľom o ďalších štyroch prípadoch znásilnenia a sexuálnych útokoch, ktoré zažila počas dvoch rokov vzťahu s Bessonom. Ako uviedla, Bessona neudala skôr, lebo sa bála o svoju hereckú kariéru.

Van Roy si zahrala v menších rolách v Bessonových filmoch Taxi 5 a Valerián a mesto tisíca planét. Okrem tejto herečky obvinilo Bessona z nemiestneho správania, obťažovania a sexuálnych útokov aj ďalších osem žien.