Novinka v školských jedálňach v Považskej Bystrici: Budú zverejňovať, z čoho navarili deťom obed

Dobrá správa pre rodičov považskobystrických školákov. Po novom budú vedieť, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré ich deti dostávajú na stôl v školských jedálňach.

S nápadom, ktorý mesto nebude nič stáť, prišiel jeden z poslancov. Rodičia si budú môcť na stránkach škôl skontrolovať, čo ich deti jedia. V považskobystrických školách začnú zverejňovať, odkiaľ pochádzajú potraviny servírované deťom. „Na poslednom mestskom zastupiteľstve padol návrh, aby sme začali zverejňovať, od koho naše materské a základné školy nakupujú potraviny. Sme tomu veľmi naklonení a v najbližších dňoch budeme mať poradu s riaditeľkami, aby začali túto informáciu zverejňovať. Rodičia majú o tieto informácie záujem,“ uviedol primátor Považskej Bystrice Karol Janas s tým, že ho do praxe zavedú okamžite. „Mesto to nebude nič stáť, akurát budú spokojnejší rodičia, keď dostanú po­drobné informácie, čo na stravnom lístku ich deti majú,“ uzavrel K. Janas.

Kto prišiel s nápadom?

Myšlienka jedného z mestských poslancov sa stretla s obrovským nadšením. „Rodičia, ale aj školy to privítali a podporili v plnom rozsahu,“ prezradil poslanec mestského zastupiteľstva František Matušík, ktorý s nápadom prišiel. „Všetci sme zostali zhrození, ako môžu rôzne špekulatívne firmy dostať svoje produkty až na stoly pre najmenšie deti. Tieto firmy to zneužívajú a dodávajú rôzne nekvalitné až zdraviu škodlivé suroviny, ako sme sa aj v minulosti presvedčili,“ priblížil jeden z dôvodov F. Matušík.

„Myslím si, že to je veľké plus. Je to aj ďalší krok, aby školy boli v rámci informácií transparentnejšie,“ dodal poslanec s tým, že mnohí rodičia firmy z regiónu poznajú, nakupujú ich výrobky a budú môcť byť pokojnejší, ak budú vedieť, že rovnakú kvalitu dostávajú aj ich deti v jedálňach. Riaditeľka jednej zo škôl Jana Brigantová nápad privítala. „Sme jedna z mála škôl na Slovensku, kde sa varí aj diétna strava,“ povedala pedagogička s tým, že väčšina ich dodávateľov je regionálnych.

Denne menu pre druhý stupeň:

1. Fazuľová polievka s fliačkami - zelenina od dodávateľa Obim Nová Dubnica - firma zapojená do projektu „školské ovocie“

2. Bulgur grill party - zelenina od dodávateľa z Novej

Dubnice, bulgur od slovenského pestovateľa ATC Púchov

3. Kakaový dezert - od výrobcu KUBO Slovakia Trenčín bez pridaných E-konzervantov

4. Čierny čaj - baliarne obchodu