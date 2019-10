Vajdovej nočná mora sa vrátila, jej muž spôsobil nehodu opitý počas pracovného času: Z čoho budú teraz žiť?!

Začalo sa to herečkinou opileckou jazdou. Život Petry Vajdovej (34) je od augusta 2017 plný vzostupov a pádov.

Keď sa už zdalo, že má herečka po skoncovaní s alkoholom konečne usporiadaný život po boku manžela Martina (44), s ktorým sa dala dokopy v protialkoholickej liečebni v Kromeříži, prišla ďalšia rana. Pokoj, zdá sa, nepriniesol ani príchod synčeka Martinka v lete tohto roka. Ako exkluzívne informoval Nový Čas, Vajdovej muža totiž pred pár dňami prichytili za volantom opitého, čo ho s istotou stálo vodičák. Vajdová je na materskej dovolenke a príjem do rodinnej kasy je ohrozený. Z čoho bude rodina fungovať?

Vajdová nie tak dávno povedala, že nie je nútená ísť do práce, pretože sa o ňu a syna Martinka dokáže jej muž Martin postarať. To však zrejme platilo len do momentu, keď Petrin manžel kamiónom nabúral do zaparkovaných áut v šamorínskom areáli. „Vyšetrovateľ OR PZ v Dunajskej Strede začal vo veci trestné stíhanie pre podozrenie z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ povedala hovorkyňa KR PZ v Trnave Mária Linkešová.

Privolaná polícia mu namerala v dychu 1,75 promile alkoholu na pravé poludnie, teda počas pracovného času. Martinovi zrejme nepomohol ani rovnaký prešľap z minulosti, keď mu už vodičský preukaz pre alkohol zobrali a zrejme ani protialkoholické liečenie, ktoré absolvoval v spoločnosti Vajdovej v rovnakej liečebni. Hodnota, ktorú nafúkal, totiž predstavuje vypité napríklad tri veľké pivá (12-stupňové) a štyri poldecáky 40 % alkoholu.

Z jedného platu

Vajdová toho má na rováši viac ako dosť, ale jej snaha naskočiť opäť do normálneho bezproblémového života bola na dobrej ceste. Opäť sa začala sporadicky objavovať v dabingovom štúdiu a podľa informácií Nového Času mala dokonca nedávno nakrúcať v Markíze. Honoráre však určite nedosahovali také sumy, ako keď bola Petra plne aktívna nielen na televíznych obrazovkách, ale aj v národnom divadle.

Vajdovej mladá rodina tak je počas jej materskej dovolenky závislá od príjmu jej manžela Martina, ktorý sa podľa jej slov zamestnal hneď, ako prišiel žiť na Slovensko.Teraz ho čaká súd, kde sa rozhodne o jeho vine a treste. Ako informoval Nový Čas, za túto „hlúposť“ mu hrozí basa od 2 do 5 rokov. Je teraz otázne, z čoho bude rodina žiť.

Stojí pri ňom

Napriek tomu, že Vajdovej muž opäť spadol do osídiel alkoholu, vyzerá to tak, že Petra stojí pri ňom. Čitateľ Nového Času ich totiž v nedeľu prichytil v jednej z bratislavských reštaurácií, kde si dopriali chutný obed. „Vyzerali bezstarostne, dali si obed, čašníčka im dokonca urobila spoločnú fotku a potom odišli,“ prezradil zdroj.

Za volant auta si však pri odchode sadla Vajdová. Jej muž, ktorý plyn na aute tak skoro nezošliapne, si to namieril na zadné sedadlo aj s ich malým synom. Ako nakoniec celá situácia dopadne, rozhodne už čoskoro súd. Zostáva len čakať, či bude Hrnčiříkovým trestom basa, alebo sa opäť poberie do liečebne, aby sa znova pokúsil zbaviť závislosti od alkoholu. Nový Čas Hrnčiříka oslovil, ten však do uzávierky na otázky neodpovedal.