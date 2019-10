Šuvadová o stretnutí s Dankom: Cítila som Božiu prítomnosť

Vyletela do inej dimenzie! Spiritualistka Silvia Šuvadová (46) prežila podľa svojich slov niečo magické a nezabudnuteľné, keď stretla náhodne predsedu parlamentu Andreja Danka (45).

Herečka sa netají tým, že svet vníma inak ako ostatní a toto náhodné stretnutie v nej zanechalo výraznú stopu, z ktorej sa akosi nevie spamätať. Silvia, známa aj ako Svetielko, je očarená nadprirodzenými vecami. Nielen jej zjav, ale aj prejav dávajú cítiť, že je nastavená inak ako mnoho iných ľudí, za svoje názory sa rozhodne nehanbí a vo veľkom ich prezentuje.

„Keď som včera stretla pána predsedu parlamentu Andreja Danka v RTVS, cítila som okolo nás silnú Božiu prítomnosť. Podal mi ruku a energie boli vysoké a na nič iné ako na úsmev, krátku, milú konverzáciu a fotku nebol priestor a čas,“ priznala nadšene Silvia.

„Ja sa snažím zdieľať poznanie, že aj keď človek urobil niečo, čo sa mnohým nepáči, dokáže aj on mať momenty napojenia na Božstvo, na radosť, aj on dokáže ľúbiť. A keby ste sa aj vy vyskytli v tej prítomnosti, v tom okamihu, nevedeli by ste súdiť, hnevať sa, lebo by ste videli pred sebou jedno z Božích detí,“ dodala.