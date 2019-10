Problémy Ďurovčíka neskončili, operáciu podstúpil v Malage: Zákrok, aký sa nikde inde nerobí

Musel pod nôž! Režisér a choreograf Ján Ďurovčík (48) je na operačnej sále ako na hodinách klavíra.

Jeho zdravotné problémy súvisiace s bedrovým kĺbom neutíchajú. Pre bolesti a sťažený pohyb podstúpil operáciu až v španielsom meste Malaga. Ako dopadol zákrok? Postaví sa umelec ešte na divadelné dosky?!

Ďurovčík má už za sebou maratón návštev u lekárov a operácií. Za dva roky musel podstúpiť už piaty zákrok. V máji zachytil fotograf Nového Času režiséra na letisku, keď odchádzal na vyšetrenie do španielskej Malagy. Podľa našich informácií sa tam musel vrátiť opäť, no tentokrát už išiel pod nôž. S ním odcestovala aj jeho manželka Barbora. „Bol som na operácii v Malage u odborníkov, ktorí sa pokúsili vybrať kalcifikáty. Tie podľa nich, ale nie so stopercentnou určitosťou, robili problémy,“ povedal režisér, ktorého aj po výmene bedrového kĺbu v novembri 2018 trápili bolesti.

„Povedali mi, že výmena kĺbu bola urobená vynikajúco. Kalcifikát, ktorý tam bol, je niečo ako kameň pri kĺbe. Podľa slov lekára som mal jeden na takom mieste, kde vadil,“ vysvetlil Ďurovčík. „Neboli komplikácie. Operácia dopadla dobre. Ale výsledky uvidíme, až keď začnem chodiť, rehabilitovať,“ hovorí s odhodlaním v hlase.

Rád by sa ešte postavil v divadle na pódium a zverencom názorne ukazoval kroky v predstaveniach. „Tento druh operácie sa nikde inde nerobí. Operovali ma tri a pol hodiny,“ prezradil režisér.

5 operácií za 2 roky

September 2017 - operovali mu bedrový kĺb

December 2017 - operácia slabinového pruhu

Marec 2018 - režisérovi vložili do brušnej dutiny špeciálnu sieťku

November 2018 - výmena bedrového kĺbu

September 2019 - Ďurovčíkovi vyberali kalcifikát