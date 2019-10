Učiteľka Natasha si začala so svojím žiakom: Neuhádnete, ako sa ich vzťah vykryštalizoval po 13 rokoch

Školská láska trochu inak. Učiteľka angličtiny Natasha (36) sa zamilovala do svojho žiaka Haydena (29), keď mal 16 a ona 23. Škandál sa prevalil, ona odišla zo školy, no ich láska to vydžala a teraz spolu vychovávajú tri deti.

Natasha Miller (36) sa stretla s Haydenom MacDonaldom (29) na novozélandskej strednej škole v roku 2006. Vtedy 23-ročnej učiteľke, ktorá vyučovala anglický jazyk, okamžite padol do oka vtedy len 16-ročný Hayden. Z nevinného písania si sa neskôr vykľula láska ako hrom. Po 13 rokoch nič neľutujú a sú spolu šťastní. Otvoriť galériu Pár má tri deti. Tu je Natasha s jedným z nich. Zdroj: facebook Nenápadne mu dala číslo Svoj pomer sa vzhľadom na vekový rozdiel i postavenie snažili držať v tajnosti, no nevyšlo im to. Natasha jeden deň nenápadne podstrčila Haydenovi svoje číslo, a tak si začali písať. Postupne sa v nej znásobovali city k mladíkovi a nedalo sa to zastaviť. „Úlohy, ktoré odovdzával, boli výrazne nad úrovňou jeho vekovej skupiny a mňa priťahovala jeho zrelosť. Hayden bol slušný a úctivý a mali sme mnoho spoločných koníčkov," uviedla vtedy mladá učiteľka. Neskôr sa i stretávali a trávili spolu čoraz viac času. Hayden sa potešil, pretože sám už nejakú dobu skrýval svoju lásku k učiteľke. „Veľa chlapcov v škole hovorilo o nej. Bola mladá a skutočne príťažlivá, takže hodiny s ňou boli úžasné," povedal v tom čase Hayden. Budúca svokra prekvapila Haydenova mama Gaile si všimla, že sa niečo deje. Jej syn sa viac o seba staral a často chodieval na doučovanie do školy. Keď raz išla poňho, nenašla ho tam.Narovinu sa jej priznal, že má učiteľkino číslo, že si píšu a namiesto doučovania trávi čas s ňou. Mama ho reakciou prekvapila a požiadala ho, nech Natashu privedie domov. Gaile si učiteľku posadila a dala jej na výber - buď ukončia vzťah, alebo odíde zo školy. Haydenovej matke však odľahlo, že Natasha je mladá. Keď sa ich románik prevalil, Natasha odišla zo školy. Ako si zaspomínala, keď odišla od rodičov svojho priateľa, dali si svoj prvý bozk. Teraz sú po 13 rokoch šťastní, zosobášení a vychovávajú spolu 3 deti - dvoch chlapcov a jedno dievčatko.