Tvorcovia úspešného filmu sa stali terčom ostrej kritiky: Vďaka Jokerovi sa nabalí aj pedofil

Film Joker zatiaľ zarobil 212 miliónov eur po celom svete. Tvorcovia však čelia kritike, pretože poriadnu sumu z týchto peňazí dostane aj odsúdený pedofil Gary Glitter (75).

Glitter bol rockovou hviezdou v 70. a 80. rokoch. V roku 2015 ho za zneužívanie detí odsúdili na 16 rokov väzenia. V jednej z kľúčových scén filmu Joker však teraz použili pieseň z roku 1972, ktorej je autorom. Skladba Rock and Roll Part 2 znie približne dve minúty, počas ktorých Joaquin Phoenix (44) tancuje dolu dlhými schodmi a definitívne sa mení na zloducha.

Glitter dostal peniaze za použitie piesne a zároveň bude dostávať tantiémy nielen zo ziskov z premietania, ale aj z predaja DVD a televíznych práv. Odborníci, ktorých oslovil denník The Sun, odhadujú, že si v base prilepší o státisíce eur. Keď sa to dozvedeli filmoví fanúšikovia, poriadne ich to nahnevalo. „“ napísal jeden. „Doslova platia pedofilovi za použitie hudby vo filme o dôsledkoch zneužívania detí. To je nemorálne bahno,“ dodal ďalší.