Problémy v rodine legendárneho hokejistu: Rozvod u Golonkovcov!

Rozvod v rodine hokejovej legendy Jozefa Golonku (81)! Po siedmich rokoch sa ocitlo v troskách manželstvo jeho dcéry Zuzany (32). Sympatická právnička sa rozvádza s manželom Róbertom (36), za ktorého sa vydala v apríli 2012 a majú spolu aj dve deti.

Legendárny hokejista vystrojil v roku 2012 svojej dcére Zuzane svadbu, ako sa patrí. Vo vládnom Hoteli Bôrik sa do rána zabávalo asi 120 hostí. Po magických siedmich rokoch však šťastnému manželstvu odzvonilo a u Golonkovcov sa schyľuje k rozvodu. Do redakcie prišiel mail, v ktorom pisateľ tvrdí, že žiadosť o rozvod podal Zuzanin manžel Róbert. „Muž sa odsťahoval zo Zuzaninho domu a bojuje o deti, chce ich do svojej starostlivosti,“ píše náš čitateľ.

Zdá sa však, že problémy v manželstve si dvojica rieši v tichosti a po vzájomnej dohode. Samotný Golonka sa k rozhodnutiu svojej dcéry postavil pragmaticky. „Je to výsostná záležitosť mojej dcéry a jej muža. Je pravda, že sa rozvádzajú, no na všetkom sa slušne dohodli. Robo sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti už na jar, deti majú v striedavej starostlivosti,“ povedal bez okolkov Golonka a pripomenul, že aj on si v minulosti prešiel rozvodom.

„To sa v živote stáva, sám som sa rozviedol s prvou manželkou a vidíte, šťastne žijem už 44 rokov s druhou manželkou Božkou. Človek nikdy nevie, kedy stretne ozajstné šťastie,“ myslí si slávny hokejista. „Pre mňa je podstatné, že ako rodina sme súdržní a pomáhame si aj v zložitých situáciách. Dcérine deti majú šesť a štyri roky, tak ako dedo som vždy k dispozícii a rád vnúčatá povarujem, keď treba,“ dodal Golonka.