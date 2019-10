Zlá kuchárka: Ester Ledecká skoro podpálila byt

Na zasnežených kopcoch je suverénna! Česká snoubordistka Ester Ledecká (24) má na širokej doske dva tituly majsterky sveta. Na vlaňajšej zimnej olympiáde v Pjong-čangu si v superobrovskom slalome senzačne vyjazdila zlatú medailu. No nie všade sa vyznačuje takou zručnosťou.

Podľa toho, čo prezradila pre časopis Glanc, je v kuchyni totálne ľavá. Na čo vraj siahne, to pokazí. Dvakrát hrozilo, že jej byt vyhorí, keď sa snažila niečo uvariť. Možno aj preto si na sústredenia vozí so sebou vlastného kuchára. „Vždy chodí so mnou do Čile môj kuchár. Mám rada všetky

kuchyne. Milujem pestrú stravu. A vyváženú, takže rybu a hranolčeky... Ale vážne. Som asi ešte vo veku, keď je jedlo pre mňa veľká strata času,“ povedala pre Glanc Ledecká, dcéra známeho speváka a skladateľa Janka.

Vyzerá to tak, že česká kráska si sama nevie urobiť ani praženicu. „Skúšala som variť, ale keď sa už druhý raz za sebou zapol požiarny poplach v našej kuchyni v Colorade, vyhnali ma chlapci od sporáka. Aj keď... Od Ježiška som dostala zmrzlinovač a viem urobiť senzačnú borievkovú zmrzlinu,“ pochválila sa Ester.

Keď nie je sneh, rada surfuje, pláva, hrá plážový volejbal, študuje, číta, chodí do divadla, na výstavy, do kina a na koncerty.