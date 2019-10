Koniec reprezentačnej pauzy pre Gyömbéra: Trochu vzrušenia tam je, priznal

Obranca Norbert Gyömbér sa do slovenskej futbalovej reprezentácie vrátil po ročnej pauze. Tréner Pavel Hapal si 27-ročného rodáka z Revúcej vybral do tímu pred októbrovými súbojmi proti mužstvám Walesu a Paraguaja.

Hráč talianskej Perugie prišiel na akciu národného mužstva s úsmevom a s radosťou. "Pre mňa je česť reprezentovať Slovensko, bolo to tak, odkedy hrám futbal. Po ročnom návrate do reprezentácie možno mám nejaké chvenie v žalúdku, ale je to zo šťastia a radosti byť s opäť chlapcami a realizačným tímom. Trochu vzrušenia tam je, ale netreba to preháňať," prezradil Gyömbér počas zrazu v Šamoríne. "V šatni som stretol pár nových tvárí, ale všetci sa poznáme, tak nie je problém," pokračoval.

Pozvánku do reprezentácie dostal určite aj na základe dobrých výkonov v Taliansku. "Moja pozícia v klube je aktuálne výborná, odohral som zatiaľ plnú minutáž. Verím, že to takto bude ďalej pokračovať. Mužstvu sa celkom darí, ale isto to môže byť aj lepšie. V tejto sezóne je naším cieľom postúpiť s Perugiou do Serie A," prezradil futbalista, ktorý s výnimkou krátkeho hosťovanie v Tereku Groznyj pôsobí v Taliansku odleta 2013.

Zaujímavosťou je, že za ostatný rok bol v kontakte s koučom Hapalom až pred aktuálnym asociačným termínom. "Prvý kontakt s novým trénerom bol až pred týmto zrazom. Čakal som dlhšie, ale dočkal som sa," priznal s úsmevom.

Podľa Norberta Gyömbéra to v Trnave bude veľmi dôležitý zápas. "Jeden z kľúčových, aj keď možno nie rozhodujúci. V novembri nás ešte čakajú dve stretnutia. Štvrtkový súboj chceme vyhrať," vyhlásil. A ako to podľa neho na trávniku Štadióna Antona Malatinského dopadne? "Podľa toho, aký výkon podáme, podľa toho sa bude zápas vyvíjať," dodal.