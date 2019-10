Senegalský obor začal hrať basketbal pred pár rokmi: Dnes bojuje o miesto v NBA

Nikto ho nedraftoval, ale Boston s ním toto leto podpísal zmluvu. Dvadsaťtriročný Senegalčan Tacko Fall zabojuje o miesto v pätnástke hráčov, ktorí si v tíme Celtics zahrajú v nastávajúcej sezóne NBA.

Nebolo by na tom nič nezvyčajné, ak by Fall nemeral 226 cm a nezačal hrať basketbal až ako 16-ročný na strednej škole v americkom Houstone.

Podľa niektorých údajov Fall narástol až do výšky 231 cm, rozpätie rúk má 254 cm a načiahne sa do 310 cm. Rodák zo Senegalu sa nádejá, že sa stane najvyšším hráčom v NBA spomedzi aktívnych basketbalistov. Doterajším rekordérom je Rumun Gheorghe Muresan (232 cm), známy z pôsobenia vo Washingtone a New Jersey na prelome 20. a 21. storočia. "Predtým som doma v Dakare hrával futbal. Keď som prišiel ako 16-ročný do USA, začal sa mi plniť basketbalový sen. Mal som zrazu veľa možností ako sa zlepšiť. Pomohli mi najmä ľudia z floridskej univerzity," zaspomínal si Fall, cituje ho portál BBC Sport.

Senegalčan tvrdí, že keď vyrastal, ani poriadne nevedel, čo je to basketbal. Bola to však láska jeho babičky, tá upriamila jeho pozornosť podkošovým smerom. "Keď som začal hrať basketbal, ani som poriadne nevedel, čo mám robiť. Opakujem však, mal som šťastie na ľudí, ktorí mi pomohli. Veľmi tvrdo som pracoval, aby som aspoň dostal šancu zabojovať o NBA. Momentálne snívam svoj sen," skonštatoval obor z Dakaru. Fall dodáva, že basketbal je jeho život. Bez neho si ho nevie predstaviť. "Ak nemôžem hrať čo len jeden deň, idem sa z toho zblázniť," vyznal sa Fall.

Nádejný pivot odohral za tím Boston Celtics v letnej súťaži Summer League 2019 spolu päť zápasov s priemermi 7,2 bodu, 4 doskoky, 1,4 bloku a s úspešnosťou streľby z poľa skvelých 77%. "Keď si premietnem, že len nedávno som začal hrať basketbal, a dnes bojujem o NBA, cítim sa byť požehnaný," dodal Fall.