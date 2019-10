Plánovaný podraz na Gottovu dcéru?! To, čo zažila v otcovom dome, rozhodne nečakala

Musela prehltnúť horkú slinu. Dominika (46), najstaršia dcéra Karla Gotta († 80), žije vo Fínsku.

Na jar rezonoval v Česku spor slávneho otca a dcéry, keďže Dominika odmietla účinkovať v dokumente o jeho živote. ,,Pravda je taká, že som dvakrát telefonicky požiadal Dominiku, aby v pripravovanom dokumentárnom filme o mojej osobe vystúpila. Dominika dvakrát odmietla s tým, že sa kvôli svojmu súčasnému vzhľadu nechce verejne prezentovať. Jej rozhodnutie ma mrzí, ale neostáva mi iné, než ho rešpektovať," povedal vtedy pre denník Aha! Gott.

Lenže ako teraz vysvitlo, Dominika neskôr nedostala na výber! Spevákova najstaršia prišla koncom júla v sprievode manžela do otcovej vily na Bertramke, aby mu zablahoželala k životnému jubileu. Čakala stretnutie v kruhu rodiny, lenže ako píše Blesk, čakal ju tam štáb dokumentaristky Olgy Špátovej. Podľa denníka to brala ako šok a podraz od Špátovej. ,,Prekvapilo ma to, že tam je filmový štáb, pretože som na to nebola pripravená. Chápala som, že v dokumente by chcel mať otec všetky svoje dcéry, takže som to nechcela pokaziť, aj keď som sa na vystupovanie pred kamerou necítila,“ vysvetlila Dominika.

Zo stretnutia zverejnil Gott viacero fotografií. Najstaršia dcéra tvrdí, že pózovanie zvládla, ale na rozprávanie a vystupovanie pred kamerou nebola pripravená. ,,Spätne to neľutujem, ale je to taká horká spomienka. Mohla som sa lepšie pripraviť a všetko mohlo prebehnúť lepšie. Podstatné je, že sme sa s otcom videli. To stretnutie vo mne navždy zostane,“ povedala podľa Blesku so slzami v očiach.