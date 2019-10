Zeman by za prezidenta volil Babiša: Jasné vyhlásenie

Ak by sa Andrej Babiš rozhodol kandidovať za prezidenta Českej republiky, dostal by hlas súčasnej hlavy štátu Miloša Zemana.

Ten to vyhlásil v nedeľu v rozhovore pre českú súkromnú rozhlasovú stanicu Frekvence 1. Premiér Babiš sa však odmieta uchádzať o Hrad, uviedol spravodajský portál Novinky.cz. Zeman na otázku, či by vo voľbách podporil terajšieho premiéra, odpovedal: "Áno, určite, ale on zatiaľ odmieta kandidovať."

Zemanovi vyprší mandát v roku 2023. Prezidentský úrad zastáva už druhé funkčné obdobie, preto nemôže znova kandidovať. Českí občania vyberajú prezidenta v priamej voľbe. Vo štvrtok 3. októbra v TV Barrandov Zeman povedal, že vhodnými kandidátmi na Hrad by boli ekonóm Vladimír Dlouhý alebo šéf odborov v ČR Josef Středula. Dlouhý by bol dobrým kandidátom pravice a Středula dobrým kandidátom ľavice, dodal v televízii Zeman.

V predchádzajúcich priamych voľbách Zeman porazil v druhom kole bývalého predsedu Akadémie vied a súčasného senátora Jiřího Drahoša, pripomenul portál Novinky.cz.