Britskému premiérovi dochádza trpezlivosť: Pred Macronom zdvíha varovný prst

Britský premiér Boris Johnson v nedeľu varoval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že neposunie termín brexitu, ktorý je stanovený na 31. októbra a zdôraznil, že jeho nedávne návrhy sú posledná šanca na dosiahnutie dohody.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu premiérovho úradu na Downing Street. Johnson Macronovi v telefonickom rozhovore povedal, "že Európska únia by nemala prepadnúť mylnému presvedčeniu, že Spojené kráľovstvo zostane v EÚ aj po 31. októbri," uviedol hovorca. Johnson údajne nebude žiadať o ďalšie posunutie termínu brexitu aj napriek tomu, že to od neho vyžaduje zákon, ktorý britský parlament schválil minulý mesiac.

Zákon Johnsona zaväzuje predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to premiér do 19. októbra neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.

Tento zákon "podkopával rokovania", ale ak sa lídri EÚ spoliehali na to, že zabráni brexitu bez dohody, tak by to bolo historické nedorozumenie," povedal zdroj z prostredia Downing Street. Spojené kráľovstvo podľa zdroja prišlo s veľkou a významnou ponukou. Európska komisia (EK) však musí takisto preukázať ochotu a pristúpiť na kompromisy. Ak sa tak nestane, Británia opustí EÚ bez dohody.