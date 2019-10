Pasca na vodičov v uliciach Bratislavy: Na tomto mieste buďte obzvlášť opatrní!

Náhoda alebo zámer? V centre hlavného mesta je niekoľko zón vyhradených iba pre obyvateľov Starého Mesta. Niektoré sú vyznačené viditeľne, iné menej.

Čitateľ Nového Času nás upozornil na časť ulice na Palisádach, kde pribudli zóny pre vyhradené parkovanie a nie každý si ich všimne. Práve na tomto úseku dávajú mestskí policajti vodičom s obľubou „papuču“.

Na nové vyhradené parkovacie miesta na Koreničovej ulici v Starom Meste upozornil Daniel (37). „Minule som tam zaparkoval a vôbec som si tú značku nevšimol. Potom som zbadal, že auto predo mnou má papuču, tak som rýchlo preparkoval,“ sťažuje sa Daniel, ktorý si myslí, že vyhradené miesta by mali byť vyznačené výraznejšie.

„Mohli by tam urobiť nejaké farebné odlíšenie, nie každý si všimne značku a potom zbytočne zaplatí pokutu,“ myslí si. Nový Čas sa bol pozrieť na Koreničovej ulici, kde skutočne pribudli vyhradené zóny pre obyvateľov Starého Mesta.

Aj pani, ktorá býva na ulici už roky, si myslí, že nové značenie je neprehľadné. „Dali sem tie značky len nedávno a teraz tu stále dávajú papuče. My sme radi, že tu neparkuje toľko áut, ale je pravda, že to značenie je dosť chaotické a nie každý si to musí všimnúť,“ uzavrela Mária (74). Nový Čas sa obrátil na Staré Mesto s otázkou, či by nebolo vhodnejšie vyhradené miesta vyznačiť farebne, tak, ako je to v iných mestských častiach. Mestská časť sa nám však ani do uzávierky nevyjadrila.