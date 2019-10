Víťaz z Košíc by bol majstrom sveta: Na Medzinárodnom maratóne mieru padol lepší čas ako v katarskej Dauhe

Neopakovateľná atmosféra opäť ovládla Košice! Napriek chladnému počasiu sa na štart 96. Medzinárodného maratónu mieru postavil rekordný počet športovcov - vyše 14 500.

V uliciach ich povzbudzovali desaťtisíce ľudí a na podujatí už ako tradične vládla perfektná atmosféra. Tú podtrhli obdivuhodné výkony všetkých zúčastnených a ani tento rok nebola núdza o zopár športových prekvapení. Najstarší európsky maratón vyrukoval na účastníkov nevľúdnym počasím. Zamračená obloha, silný severný vietor a teplota sotva 10 °C znepríjemňovali život všetkým. No africkým favoritom neuškodil.

Mužský rekord podujatia odolal, najrýchlejší Hillary Kibiwott Kipsambu z Kene do cieľa dobehol s časom 2:09:33 hod. a postaral sa tak o 11. kenské víťazstvo v sérii a 17. celkovo v histórii maratónu. Traťový rekord z roku 2012 v podaní jeho krajana Lawrencea Kimaiya (2:07:01) však neohrozil. No s týmto časom by sa Kipsambu na Majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe stal svetovým šampiónom! Víťazný Etiópčan Lelisa Desisa tam totiž dosiahol výkon „len“ 2:10:40 hod.

Na tohtoročnom košickom maratóne sa však prepisovala história v ženskej kategórii.

Najlepší Slovák

Zo Slovákov na podujatí najlepšie zabodoval Tibor Sahajda (28). Pred štartom v horúcich klimatických podmienkach na MS v Dauhe uprednostnil účasť na MMM v Košiciach. Ale aj v metropole východu ho klimatické podmienky riadne preverili. Sahajda však nakoniec svoj plán splnil. Do cieľa dobehol ako prvý zo 109 Slovákov a k titulu národného šampióna pridal aj osobný rekord 2:15:25 hod.

„Po 35. kilometri som už aj vinou protivetra bojoval sám so sebou. Posledné dva kilometre som už nevnímal, navyše ma pobolievala aj noha. Modlil som sa, aby som prišiel zdravý do cieľa,“ priznal atlét, ktorého čas je aj štvrtým najlepším slovenským výkonom histórie na MMM. Majsterkou Slovenska sa stala podľa predpokladov Lucia Vlčáková (2:49:06).