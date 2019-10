Jeden z najfrekventovanejších podchodov sa zmenil na nepoznanie: Takýto unikát ste ešte nevideli

Rastislav „Nomad“ Jakubek (48) patril k priekopníkom slovenskej grafiti scény. Ako jeden z mála však v tomto pouličnom výtvarnom umení pokračuje aj naďalej. Jeho výtvory krášlia aj mesto Trenčín, aj vďaka nemu sa krajské mesto začína podobať na perlu Považia.

Dva najfrekventovanejšie podchody v Trenčíne si nemôžete nevšimnúť. Zdobí ich dielo jedného z najstarších grafiťákov na Slovensku - Rastislava „Nomada“ Jakubeka z Trenčianskych Teplíc. Najmä ten, ktorý robil ako druhý v poradí, mu dal poriadne zabrať.hovorí umelec. Okrem estetického rozmeru má vynovený podchod aj edukačný význam. „Spätná väzba je skvelá, ľudia si to chvália a mamičky dokonca učia deti farby na týchto maľbách,“ usmieva sa.

V mestách chýba estetika

Rastislav sa začal maľbe sprejom na múry venovať v roku 1995. Grafiti mu učarovalo a stalo sa nielen jeho koníčkom, ale aj prácou. „Je to vývoj, vždy som to mal v sebe. Zistil som, že je to veľmi potrebné. V mestách chýba estetika grafická a architektonická a nikto to nerieši,“ hovorí Jakubek. Trenčianska samospráva je zjavne s jeho prácou spokojná. „Najprv som robil átrium pod Brezinou, bolo to tam veľmi škaredé, 20 rokov zanedbané. Potom som robil schody v základnej škole, neskôr múr na cintoríne,“ dodáva umelec.

Najväčšie dielo v číslach