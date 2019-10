V Tatrách už Perinbaba prikryla svahy: Babie leto prekabátil sneh

Z leta rovno do bielej zimy. Počasie v najmenších veľhorách sveta preskočilo jedno ročné obdobie.

Aj keď je začiatok októbra, na Solisku (1 840 m n. m.) už panovala cez víkend nádherná zimná atmosféra. V sobotu tam napadlo do 15 cm snehu, čo potvrdil aj meteorológ. V noci klesla teplota pod nulu a v nedeľu ráno Perinbaba ešte trochu prisypala. Na obed vyšlo slnko, ktoré celú tú zimnú nádheru osvietilo. Keďže však teplota nepresiahla 3 °C, sneh sa na Chate pod Soliskom udržal celý deň, z čoho mali radosť malí aj veľkí.

Zohrievali medveďa Otvoriť galériu Zohrievali medveďa Zdroj: iglu Moraváčky Katka (28) a Lucka (29) pricestovali do Tatier v sobotu večer. „Až ráno sme zistili, že je to tu celé biele. Prišli sme si sem vyvetrať hlavu, sme ekonómky, ale s týmto sme nerátali. Taká nádherná zima a lyže sme nechali doma,“ prezradili Lucia s Katkou, ktoré naliali aj drevenému medveďovi trocha čaju na zahriatie.