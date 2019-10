Milan je hasičom aj spevákom: To, čo robí pri zásahoch, vám vženie slzu do očí!

Pri záchrane vám vie zaspievať! Milan Eliáš (36) z Trnavy už 12 rokov pracuje ako záchranár tých najťažších prípadov. Napriek tomu ho dobrá nálada a pozitívne myslenie neopúšťajú.

Skúsený hasič bol pred 15 rokmi členom rockovej kapely, ktorá sa časom síce rozpadla, no láska k hudbe mu zostala. Keď sa mu narodil syn Jurko, spolu s gitaristom bývalej kapely Patrikom Lagom sa rozhodol, že mu urobia pesničku a natočia s ním klip, aby mal na detstvo originálnu spomienku. Klip mal obrovský úspech a po krátkom čase mali na stole zmluvu.

Hoci je pre Milana práca hasiča a záchranára to, čo si vysníval, nevzdal sa ani hudby. Potom, ako pred tromi rokmi na internete zverejnil pieseň pre svojho syna Jurka, akoby sa roztrhlo vrece s ponukami na detskú tvorbu. A tak vznikla kapela Maliny JAM. „Detskú tvorbu robíme tri roky a hasič som už 12 rokov. Báli sme sa toho, lebo sme nevedeli, ako decká prijmú dvoch starých tučných fúzatých bláznov, ktorí hrajú na ukulele, na ktorých sa dokonca nie veľmi pekne pozerá. Tak sme zobrali naše krásne polovičky a tie sú maskoty,“ usmeje sa Milan.

Príjemné s užitočným

Stáva sa mu, že niekde zasahuje a rodičia a deti ho spoznajú. Potom to ide jednoduchšie. „Potom sme si zaspievali, porozprávali sa a môžem povedať, že takéto veci ako hudba sa na odľahčenie nebezpečnej situácie vždy dajú použiť,“ tvrdí záchranár. „Mali sme prípad, keď dievčatko spadlo z bicykla pri našom útvare a škaredo si rozrazilo bradu. Utekali sme tam cez cestu s lekárničkou a začali sme ho ošetrovať. Prišla jeho mamina a povedala: ,Vidíš, tento pánko ti môže aj zaspievať‘,“ spomína.

Popularita Maliny JAM rastie. Milan hovorí, že ešte stíha robiť jedno aj druhé, ale v budúcnosti sa to môže zmeniť. „Takže mám teraz veľkú dilemu, či hudba, alebo ,hasičina‘. Obidve sú mojím koníčkom, ale uvidím, čo prinesie čas. Mám nabitý každý deň - prídem z roboty, čo je 24-hodinová služba, a dva dni mám voľno, keď som so synmi, vybavujem pre kapelu, behám, kreslím, nahrávam. Môj deň by mal mať aspoň 36 hodín.“

Maliny JAM