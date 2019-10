Prior v metropole východu zmení názov, pribudnú aj novinky: V centre Košíc vyrastie Obchodný dom Urban

Dobrá správa pre všetkých Košičanov! Z neodmysliteľnej súčasti historického centra mesta neostane ruina.

Keď obchodný dom Prior vlani opustil britský reťazec hypermarketov, budova ostala opustená. Investor teraz predstavil nový koncept využitia i názov. Vzácna stavba bude niesť názov Obchodný dom Urban a na rozdiel od svojho predchodcu ponúkne zónu s občerstvením a jedlom, kancelárie, ale aj unikátny koncept butikového kina.

Kedysi to bol Prior, donedávna Tesco, a už budúci rok by to mal byť Urban. Zvolenská investičná a developerská spoločnosť Arkon, ktorá získala lukratívnu budovu v centre mesta, predstavila svoju víziu. Architektúra zo 60. rokov minulého storočia dostane moderný obsah. OD Urban prinesie moderné interiéry a premyslenú skladbu služieb. Pribudnú novinky v podobe priestornej jedálne, kancelárií a unikátneho butikového kina.

Všetko na jednom mieste

Obchodný manažér spoločnosti Matúš Dunaj prezradil, že predpokladaný termín otvorenia je jeseň 2020. „Obchodný dom na Hlavnej ulici dlhodobo v minulosti ponúkal obyvateľom a všetkým návštevníkom všetko, čo potrebovali. My v tom chceme pokračovať a túto ponuku ešte rozšíriť,” uviedol Dunaj s tým, že do ikonickej architektúry 60. rokov vložia moderný interiér.

Investor potvrdil, že pri rekonštrukcii bude zachovaný charakteristický vzhľad fasády budovy, ktorá je dôležitým prvkom a orientačným bodom v centre Košíc. „OD Urban v sebe spojí spontánny nákup každodenných tovarov, praktické služby, výborné gastro v interiéri, ale aj unikátny kinozážitok a priestor na prácu. A to všetko na pešej zóne a v dosahu obytných štvrtí, úradov, škôl a kancelárií,“ dodáva Dunaj.

Nový Obchodný dom Urban Otvoriť galériu Kancelárske priestory ponúknu výhľad na historické jadro Košíc. Zdroj: tasr

- 8 000 m² obchodnej plochy

- viac ako 40 nájomcov

- 1 600 m² kancelárskych priestorov

História objektu

1968 - postavili OD Prior

1994 - zmena názvu na OD K-Mart

1996 - zmena názvu na OD Tesco

04/2018 - Tesco opúšťa obchodný dom

10/2019 - ohlásená rekonštrukcia a zmena názvu na OD Urban

jeseň 2020 - plánované otvorenie OD Urban