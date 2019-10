Hviezda Oteckov Braňo Deák: Zranenie v Tatrách!

Doplatil na nerovný terén?! Herec Braňo Deák (37), ktorý je momentálne jednou z najväčších hviezd v seriáli Oteckovia, doplatil na zlé počasie a nepríjemne sa zranil. Umelec sa totiž vybral na výlet po krásach našich veľhor s partiou kamarátov.

Ako sa však zdá, skupinku zasiahlo škaredé počasie, na čo doplatil práve Braňo, ktorý skončil s úrazom nohy. Deák sa medzi hereckých obľúbencov dostal aj vďaka svojmu pôsobeniu v seriáli Oteckovia, kde hrá postavu záletného Alexa. V súkromí sa však Braňo teší harmonickému vzťahu s manželkou Ladislavou, ktorá mu koncom júla porodila prvého potomka - dcérku Matildu.

Ako to však býva, popri pracovnom kolotoči a rodičovských povnnostiach zrejme herec potreboval trocha vypnúť a vybral sa preto so skupinou kamarátov do Vysokých Tatier. Víkend plný turistiky sa však nakoniec skončil nešťastím. „Výlet do Tatier s mrazenou zeleninou na nohe. Šikulko som,“ napísal k snímke s úrazom Deák, ktorý zrejme doplatil nielen na nerovný terén, ale aj nepríjemné počasie, keď­že im počas vychádzky začalo snežiť. Nový Čas sa s otázkami obrátil aj na seriálového Alexa, no ten do uzávierky neodpovedal.