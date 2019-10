Rasťo prekonal dva infarkty, teraz oblieka folkoristov: Zachránilo ma šitie kožúškov

Majú naňho liečiace účinky. Invalidný dôchodca Rastislav Kazár (46) z Podrečian (okr. Lučenec) ako jediný z Novohradu vyrába krásne folklórne kožúšky. Bývalý železničiar a stavbár sa dostal k zaujímavému koníčku úplne náhodou, cez kamaráta.

Vďaka tomu sa otec štyroch detí dostal z depresií, ktoré ho chytili, keď zostal doma chorý a cítil sa nepotrebný.Predtým aktívny človek, ktorý má po odstránení dvoch prstov na nohách problémy s chôdzou, zrazu ostal sám medzi štyrmi stenami. Manželka Janka totiž pracuje, dve deti sa už osamostatnili a dve mladšie chodia do školy.

„Upadol som do depresií, cítil som sa nepotrebný, no žena ma prinútila vzchopiť sa a začať chodiť, inak by som možno skončil na vozíku,“ vraví Rasťo, ktorý sa celý život zaujímal o folklór, čo ho napokon vytrhlo z biedy. Cez sociálnu sieť sa skamarátil s remeselníkom Štefanom Hukeľom a potom s jeho bratrancom Jožom Melichom, ktorý mu poskytol materiál na prvý kožuch. „Povedal mi, že nikdy ho sám neurobím. Síce mi to trvalo 3 mesiace a trikrát som ho prešíval, no podarilo sa mi to,“ objasňuje Kazár. Jeho prvý kožuch skončil vo folklórnom súbore Detvani, ďalší v Urpíne aj v Jánošíku. Všetky šije ručne podľa predlohy ručne. Výroba jedného trvá mesiac.

Je to zriedkavé a závažné ochorenie ciev a nervov, ktoré je spojené s tvorbou krvných zrazenín. Pokiaľ dôjde k upchatiu cievy trombom, končatina je málo zásobená kyslíkom a živinami a v krajnom prípade môže dôjsť až k odumretiu tkaniva v mieste postihnutia. V tom prípade nasleduje amputácia končatiny.