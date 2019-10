Pri autonehode na východe prišla o život staršia žena: Obrovské nešťastie spôsobila mokrá cesta

O život po zrážke dvoch áut v katastri obce Košické Oľšany v okrese Košice-okolie prišla 64-ročná spolujazdkyňa.

Auto, v ktorom sa viezla, podľa doterajších zistení dostalo šmyk. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová. V ďalšom aute boli aj dve maloleté deti. K nehode došlo v sobotu (5. 10.) dopoludnia.

"Podľa doterajších zistení s osobným motorovým vozidlom značky Fiat Punto smerovala 36-ročná vodička z okresu Košice-okolie po rovnom úseku cesty od Bidoviec do obce Košické Oľšany, avšak v čase, keď predchádzala iné pred ňou jazdiace vozidlo, dostala s autom na mokrej vozovke šmyk, v dôsledku čoho prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim vozidlom značky Nissan Qashqai," spresnila Ivanová s tým, že jej vodičský preukaz zadržali na mieste. Jej spolujazdkyňa napriek prevozu do košickej nemocnice a operácii nehodu neprežila.

Tridsaťosemročný Bratislavčan, ktorý šoféroval druhé auto, sa nezranil. "Okrem manželky, ktorá sa zranila ľahko, viezol na zadných sedadlách v detských autosedačkách dve maloleté deti," spresnila krajská policajná hovorkyňa s tým, že boli vo veku jedného a štyroch rokov. Jednorazovo ich ošetrili na mieste. Predbežná celková škoda bola vyčíslená na 6500 eur.

Ivanová dodala, že polícia začala trestné stíhanie za trestný čin usmrtenia. Všetky bližšie okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody, presná príčina, ale i miera zavinenia jej účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.