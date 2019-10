Kanonier Boženík ma pred Walesom dobré správy! Otec si konečne pozrie zápas v telke

V Maďarsku zažiaril ako kométa! Mladý futbalový útočník Robo Boženík (19) venoval svoj reprezentačný gól z Budapešti chorému otcovi do nemocnice.

Ten pre Nový Čas priznal, že zápas pre zdravotný stav nemohol pozerať. Žilinský kanonier na zraze pred októbrovým dvojzápasom s Walesom (Trnava, 10. októbra, 20.45) a Paraguajom (Bratislava, 13. októbra, 20.45) prezradil, že situácia s milovanou osobou je o niečo pozitívnejšia.

Vo vybičovanej atmosfére v Budapešti si Boženík spravil skvelé meno, teraz od neho fanúšikovia očakávajú veľké veci. Mladučký reprezentant si však žiadny tlak na svoju osobu nepripúšťa. Nohami zostáva pevne na zemi a zbytočné šumy okolo nerieši. „Som rád, že som opäť v nominácii medzi týmito chlapcami. Všetci ma hneď prijali a berú za svojho. Pomáhajú mi a usmerňujú ma, za to im veľmi ďakujem. Nerád by som sa vyjadroval k tomu, ako sa zmenila moja pozícia v tíme po zápase s Maďarskom. Skôr by som povedal, že sa zmenila situácia v našej lige. Obrancovia ma bránia oveľa tvrdšie,“ povedal Boženík na nedeľňajšom zraze.

„Takýto humbug okolo mojej osoby som zažil v živote prvýkrát. Rýchlo som však potreboval po repre prepnúť do klubového režimu. Navyše, z minulosti sa žiť nedá, človek sa musí vždy pozerať dopredu. Nejaký tlak na seba si vôbec nepripúšťam. Som šťastný, že tu vôbec môžem byť. Ak sa dostanem do zápasu s Walesom, tak na ihrisku nechám opäť srdce. Všetky ostatné bočné vplyvy neriešim. Sústredím sa len na futbal, ktorý milujem a robím ho naplno. To je pre mňa najviac,“ dodal útočník Žiliny, ktorého teší hlavne to, že sa zlepšil zdravotný stav jeho otca. „Dá sa povedať, že ocino je na tom lepšie. Viac-menej je z nemocnice už doma. Verím tomu, že si zápas pozrie v telke,“ uzavrel Boženík.