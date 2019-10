Otrasný zážitok herečky Kavaschovej: Diváci ju s kolegami vyštvali z javiska

Odchod z pódia! To, čo sa v piatok odohralo na doskách Modrého salóna Slovenského národného divadla, hviezda markizáckych Oteckov Dominika Kavaschová (30) asi tak skoro nepredýcha.

Predstavenie Morena musela totiž spolu s kolegami Matúšom Kvietikom (27) a Andreou Bučkovou (30) pre správanie skupinky neprispôsobivých divákov najprv niekoľkokrát prerušiť, až napokon úplne zrušiť! Kavaschovú by pri prípravách komédie o ženskej duši a myslení akiste ani len nenapadlo, čo ju na prahu novej divadelnej sezóny čaká. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Piatková inscenácia hry sa totiž krátko po jej začiatku zvrhla spôsobom, aký by nikto nepredpokladal. Došlo pritom k sérii nepochopiteľných udalostí, ktoré na pôdu inštitúcie ako Slovenské národné divadlo vôbec nepatria. Pôvodne humorno-dojímavé dielo o dnešnej dobe, vzťahoch, túžbach i pádoch sa tak razom premenilo na reálnu tragédiu. Veľký krok má už za sebou: Spevák Peter Cmorik sa oženil!

„Diváci skvelo reagovali a tešili sa. Po dvadsiatich minútach sme počuli hulákanie a do sály sa nasilu (aj keď ich nepustili SBS ani uvádzačky, lebo prišli neskoro a predstavenie dávno začalo) natlačilo veľa chlapov cca vo veku 40 - 50 rokov. Hlasný príchod, neustále prerušovanie predstavenia, komentovanie, hulákanie,“ posťažovala na sociálnej sieti Dominika. Seriálová „Sisa“ z Oteckov spolu s niekoľkými ďalšími návštevníkmi partiu hlučných hostí viackrát slušne poprosili, aby sa upokojili, alebo sálu opustili.

Ich výzvy a interpelácie však, bohužiaľ, nepadli na úrodnú pôdu. Práve naopak. Kavaschová aj s kolegami Kvietikom a Bučkovou sa preto rozhodli z javiska odísť. „Diváci aj my sme boli smutní, no nedalo sa pokračovať. Celá ilúzia, naša snaha a robota boli nanič,“ dodala obľúbená herečka, ktorá sa neskôr poďakovala slušnej časti obecenstva za trpezlivosť a empatiu.

uzavrela s tým, že diváci nebudú nijako ukrátení. Jej dielo si budú môcť vychutnať v náhradnom termíne. Kedy presne by to mohlo byť, aj to, ako divadlo vníma piatkový incident, sme sa však do uzávierky od hovorkyne SND nedozvedeli.