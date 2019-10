Looperka Katka z Česko Slovensko má talent: Kariéru rozbehla po životnej facke

Divákom šou Česko Slovensko má talent predviedla niečo nové.

Na pódium sa postavila za súpravu mašiniek, nasadila si slúchadlá a veľmi efektným spôsobom odspievala jeden z hitov Eda Sheerana. Katarína Šinková (34) používa umelecké meno KS Loops a hovorí si looperka. Spev či hudba ju sprevádzajú celý život, no trvalo veľmi dlho, kým si našla tú správnu cestu. „Všetky učiteľky na základnej škole ma k sebe volali na hodiny hudobnej výchovy, nech im tam zaspievam, aby decká videli, ako to má vyzerať,“ smeje sa.

Okradnutá frajerom

Následne mala dlhšie obdobie spevácku pauzu, aby sa k vystupovaniu vrátila po strednej škole, keď odišla do Londýna. „Išla som tam na blind, zo dňa na deň, ja som taký človek... Keď som pracovala ako čašníčka v baroch, vyskúšala som si tam karaoke, a zároveň som zatúžila vystupovať. Potom som sa však nešťastne zamilovala a môj vtedajší priateľ mi vyraboval z bankového účtu všetko, čo som si v Anglicku našporila, nejakých 2 500 libier.“

Nasledoval uplakaný telefonát mame, ktorá jej kúpila letenku do Bratislavy a smutný návrat domov. Tu sa však Katkin pád nezastavil... „Úplne mi preplo, chcela som mať všetko, byť bohatá, a tak som si nabrala kopec úverov. Mala som veľmi veľa takzvaných kamarátov, užívala som si a všetkých som ich financovala. Požičané peniaze som nestíhala vracať, a potom to prasklo, čím som veľmi sklamala svoju rodinu,“ priznáva s odstupom času.

Toto je moja cesta!

Ako sa však vraví, všetko zlé je na niečo dobré, a tak sa oblúkom opäť vrátila k hudbe. „Hľadala som cestu, ako sa dostať z finančných problémov. Mala som síce prácu, ale nezarábala som toľko, koľko som potrebovala. A tak som ako 25-ročná začala spolupracovať s rôznymi kapelami, chodili sme hrávať po baroch i festivaloch. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie a aj mi finančne pomohlo.“

Z dlhov sa dostala v tridsiatke a následne sa zamyslela, čo ďalej. „Povedala som si: Dobre! Ale kam ma to posúva? Nikam! Skúsila som preto robiť vlastnú hudbu aj texty a hľadala som spôsob, ako svoje pocity naplno vyjadriť.“ A zrazu objavila looping!

„Spevákov je strašne veľa, vždy som o sebe pochybovala, že spevom by som ich nevedela poraziť a dostať sa nahor. Až keď som prišla k loopingu, pochopila som, že teraz mám aj ja možnosť byť tam hore s najlepšími, lebo robím niečo, čo iní nerobia a čím som zaujímavá. Ak sa nemýlim, prišlo to z Ameriky, cez internet som si odsledovala, ako sa to robí, a kúpila som si prvú mašinu, klasický čisto hlasový looper,“ spomína.

Stále však nebola 100-percentne spokojná. „Znelo to ako a cappella, nestačilo mi to, a tak som si kúpila ďalší looper, do ktorého sa dajú nahrať rôzne sample, vytvoriť si podmaz. Do toho spievam a naživo pridávam nové a nové veci. Aj počas vystúpení tam dám hocičo, čo mi napadne.“

Čo to je?

A čo je to ten looping respektíve looper? „Looper je mašinka, ktorá zaznamenáva a následne opakuje zvuky či signály, ktoré ja vytváram buď hlasom alebo iným spôsobom - klávesmi, respektíve cez aplikáciu, ktorá vie napodobniť všetky možné hudobné nástroje,“ vysvetľuje K. Šinková, ktorej vraj prípravy na vytvorenie piesne trvajú od jednej hodiny až po jeden týždeň, podľa toho, aká je náročná. „Stačí však, že sa počas vystúpenia pomýlim len o jednu sekundu a celá pesnička ide preč. Treba byť maximálne sústredený a všetko správne napasovať,“ dodáva.

Samozrejme, všetko niečo stojí, a toto nie je práve lacná zábavka. „Samotné loopery nie sú až také drahé ako tá technika okolo, všetky možné káble... Dokopy som do toho vrazila nejaké štyri tisícky,“ počíta v hlave.

Točí aj humorné videá

Katka je na sociálnych sieťach známa ako KS Loops, pričom na jednej z aplikácií má vyše 70 000 fanúšikov. Tí sú zvedaví nielen na jej nové piesne, ale aj na krátke komické videá. „Začala som ich robiť pred rokom. Vedela som odjakživa, že som ukecanejšia, že nemám strach z ľudí, nebojím sa ničoho a mám v sebe aj niečo vtipné. Hneď moje prvé humorné video malo ohlas, hoci manžel mi najskôr hovoril, nech ho stiahnem, že je to trápne. Tak som si povedala, že idem robiť ďalšie a ďalšie, a už do toho zapájam aj jeho,“ usmieva sa mladá žena, ktorá mala po zlej skúsenosti z Anglicka veľký problém veriť mužom.

„Dokonca keď som mala nejakého nového frajera, tak som si ho dávala preverovať,“ baví sa sama na sebe. „Ale keď som stret­la svojho terajšieho manžela Michala, tak som s tým prestala, lebo som pochopila, že je ten pravý.“

Ako sa zdá, po tom, čo ju porotcovia Česko Slovensko má talent jednoznačne poslali ďalej a videli ju státisíce divákov, jej kariéra sa naplno rozbieha. „Bola som prekvapená, lebo po odvysielaní mi už prišli prvé ponuky,“ konštatuje spokojne. „To je úžasné. Talent by mohla byť tá cesta, aby sa ľudia viac začali zaujímať o to, čo robím. Pripravujem už aj prvý album, chcem všetkých presvedčiť, že práve toto je to, prečo som sa narodila.“