Osudové lásky legendy: Miloval mnoho žien, pani Gottovú spravil len z Ivany

So ženami to vedel! Navonok pôsobil ako neodolateľný starý mládenec, po ktorom túžili fanúšičky z celého Československa, no v skutočnosti jeho životom prešli stovky žien.

Aj keď o svojich avantúrach džentlmensky mlčal, takmer vždy jeho tajomstvá praskli. Pravda o prvej dcére vyšla najavo až po desiatich rokoch a jedna jeho aféra sa prevalila až po 34 rokoch! Toto sú Gottove osudové vzťahy...

Celé roky nechával Gott svoje obdivovateľky v tom, že patrí všetkým, a preto sa nikdy neožení. Už keď sa zdalo, že maestro naozaj skončí ako starý mládenec, prišla svadba. Ivana Macháčková (43), vyštudovaná zdravotníčka, pracovala ako au-pair za veľkou mlákou. V Amerike navštevovala kurzy herectva a padla do oka dokonca aj slávnemu hercovi Michaelovi Douglasovi, s ktorým istý čas randila.

Vďaka dobrej angličtine sa dokázala presadiť aj v rodnej vlasti, kde pracovala ako asistentka zahraničných filmových produkcií a tiež ako PR manažérka divadla. S Kájom sa zoznámila v roku 1998 na odovzdávaní cien TýTý. V čase, keď ešte randil s Marikou Sörösovou, vypýtal si od Ivany telefónne číslo, no ona mu nadiktovala nesprávne. Osud ich však aj tak dal nakoniec dohromady. Stretli sa na vyhlasovaní Miss ČR a vtedy mu už dala správne číslo.

Oficiálne spolu začali chodiť na začiatku nového milénia a Macháčková bola prvá žena, ktorú si spevák nasťahoval do svojej vily na Bertramke. Práve tu mu počas oslavy jeho 64. narodenín zachránila život. Spevákovi prišlo nevoľno, no jeho priateľka, vyštudovaná zdravotníčka mu poskytla prvú pomoc a zavolala záchranku. Maestro vtedy prekonal menšiu mozgovú príhodu, no rýchlo sa postavil opäť na nohy. V roku 2006 oslavovala Ivana 30. narodeniny na Bertramke vo veľkom štýle ako pani domáca. V tom čase už nosila pod srdcom dcérku Charlotte Ellu.

Svadba

Nádeje všetkých obdivovateliek definitívne zhasli v roku 2008, keď si maestro vzal Ivanu v Las Vegas za manželku. Radostnú novinu oznámili cez esemesku: „Milí priatelia, chceme vám oznámiť, že dnes 7. 1. o 16.30 miestneho času sme sa vo svadobnej kaplnke v Las Vegas vzali. Vaši Karel a Ivana Gottovci.“

Ešte v tom istom roku sa im narodila druhá dcérka Nelly Sofie (11).

„Pokiaľ som chcel v kariére niečo dosiahnuť, musel som ju premyslieť, musel som vedieť, čo chcem a kde to chcem robiť, kde a čím chcem oslovovať publikum, kde tie možnosti mám a kde ich nemám a hlavne, v ktorej dobe. Myšlienky na rodinu v tomto kolotoči naozaj neboli. Až keď sa mi všetky sny v pracovnej sfére splnili, naraz som zatúžil prežiť ešte niečo iné - otcovstvo. Ale tak, ako to má byť, so všetkým. Teda, že som s rodinou stále, želáme si spoločne dobré ráno, rozprávame sa...“ prezradil neskôr.

„Neľutujem nič. Rozhodol som sa byť spevákom, niečo dokázať a podľa toho som si aj zariadil život. Niektoré veci museli ísť skrátka bokom, ale myslím si, že o nič som neprišiel, nič som nepremeškal. Vidíte, aj ten rodinný život sa dá zariadiť až v neskoršom veku,“ rozplýval sa.

Sivá eminencia

Rodinnú idylku z času na čas narušili správy o tom, ako Ivana kontroluje a schvaľuje každý Karlov krok. Napríklad, začala zdvíhať namiesto manžela jeho telefonáty, čo si všimli aj jeho slávni kolegovia. „Keď Kájovi volám, tak veľmi často hovorím s Ivankou! Ale chápem to, potrebuje pokoj,“ prezradila v časoch, keď bojoval s rakovinou, speváčka Lucie Bílá. Podobne pochodili aj kolegyne Hana Zagorová či veľmi blízka priateľka Jitka Zelenková.

Ivana mala pod palcom nielen chod rodiny, ale postupne začala kontrolovať aj všetky jeho pracovné aktivity a stala sa z nej manažérka na plný úväzok. Fanúšikovia ju obviňovali, že mnohonásobnému zlatému Slávikovi kompletne riadi život, že je sivou eminenciou, ktorá rozhoduje, kde, kedy a za koľko vystúpi, či komu dá rozhovor. Do ostrých obvinení sa púšťali aj jeho kolegovia a niekdajší priatelia. V júni tohto roku prišiel spevák Milan Drobný so šokujúcim tvrdením, že Ivana Gotta doma bije.

„Ste pre neho najväčšie sklamanie v živote... Sám veľmi dobre viete, že informácie o tom, že Ivana Karla mláti, sú nehorázne a sprosté klamstvá,“ reagoval prostredníctvom svojej hovorkyne Gott. Ivany sa zastala aj herečka Jiřina Bohdalová. „Karel je strašne dobrosrdečný a výnimočný človek. Je veľmi dobrý a nevie povedať nie, preto si myslím, že to veľa ľudí zneužíva. Aj to je dôvod, prečo je jeho Ivanka dosť často nepríjemná, pretože ho chráni,“ povedala.

Majetok

Maestro s rodinkou býval vo svojej parádnej vile na Bertramke, ktorá prešla v roku 2017 obrovskou rekonštrukciou. Pribudlo na nej jedno poschodie či vyšší plot, aby mali väčšie súkromie. Vilu nad Prahou, ako aj celý svoj majetok vrátane agentúry, ktorá vlastní autorské práva k velikánovým piesňam, previedol spevák na manželku. S týmto krokom mali súhlasiť aj Gottove dve mimomanželské dcéry. Podľa odhadov českých médií nahromadil Karel Gott majetok približne vo výške 35 miliónov eur!

V posledných mesiacoch ho pri sile držala najmä jeho rodina. Pár mesiacov pred svojím odchodom do umeleckého neba spevácka legenda naspievala so svojou staršou dcérou Charlottou Ellou (13) pieseň Srdce nehasnou. Skladbu otextoval spevák skupiny Kryštof Richard Krajčo.

„Vystihol môj momentálny pocit, čo prežívam. Je to rozhovor pomaly starnúceho otca, ktorý má svoje skúsenosti a vie, čo všetko ho môže čakať, aké prekvapenia, napríklad aj nemilé, s veľmi mladou dcérkou,“ povedal Českej televízii Karel Gott, ktorý tu chcel zotrvať dlhšie. Dlhšie, ako mu bolo dopriate. „Myslel som na to, čo by robila malá Charlottka bez otca a tiež čo Ivanka... Premýšľal som nad tým až dovtedy, kým som napísal nový závet. Teraz je to už jedno... Vyhýbam sa takémuto premýšľaniu. Pretože myslenie ovláda telo. Nepripúšťam si ponuré myšlienky. Chcel by som zomrieť tak v 104 rokoch,“ vyznal sa pred rokmi.

Osud to zariadil inak. V stredu ráno Ivana Gottová oznámila: „S najhlbším zármutkom v srdci oznamujem, že nás včera krátko pred polnocou, po ťažkej a dlhej chorobe opustil môj milovaný manžel Karel Gott. Odišiel doma, v tichom spánku, v kruhu svojej rodiny...“ Zlatý Slávik si vybral takýto koniec dobrovoľne. Ukončil podpornú liečbu akútnej leukémie, aby sa viac netrápil a odišiel v pokoji, obklopený svojimi milovanými. Posledná rozlúčka bude v Prahe v piatok a pohreb so štátnymi poctami v sobotu.

Luxusná vila ako bolestné

1997 - 1999 - Marika Sörösová (44)

Horúca kandidátka na manželku! Tak sa o pôvabnej Slovenke s maďarskými koreňmi vyjadrovali azda všetky médiá. Dvojica sa spoznala na koncerte v Berlíne v roku 1997. Božský Kája si ju vyhliadol v hľadisku a okamžite zatúžil po zoznámení. Ešte v ten večer ju pozval na večeru a začali spolu randiť. „Karel je ideálny muž, presne taký, o akom som vždy snívala," tvrdila vtedy Marika. Lenže keď pristihla Gotta v aute s inou, prenasledovala ho a potom mu v afekte začala ničiť auto. Pre Gotta to bola posledná kvapka a Marika dostala kopačky. Neobišla však na prázdno, ako bolestné dostala luxusnú vilu za Prahou a tiež auto.

Z lásky k predavačke dcéra Lucka

1986 - Iveta Kolářová (50)

Zoznámili sa v Kladne na nahrávaní programu Dvaja z jedného mesta. Iveta strávila noc u Karla doma a milostný románik sa skončil narodením dcéry Lucie (32). Keďže mal v tom čase spevák iný vzťah, s matkou svojej dcéry nezostal, no o vyučenú predavačku a ich spoločnú dcéru sa príkladne staral. Kúpil im byt, staršie auto a podporoval ich aj finančne.

Najlepšie utajená milenka

1983 - 1993 - Alica Kovácsová (53)

Dlhých desať rokov udržoval veľmi intenzívny a aj intímny vzťah s výtvarníčkou Alicou. Pravda vyšla najavo po neuveriteľných 34 rokoch. Spoznali sa ešte v roku 1983 a to tak, že si vtedy 17-ročná dievčina zohnala na maestra kontakt a pozvala ho k sebe domov. A on prišiel. „Karel sa ku mne stále vracal, pretože som mu dávala niečo, čo v iných vzťahoch nenašiel. Možno to bolo aj preto, lebo som sa ho nikdy na nič nepýtala, po ničom som nepátrala, rešpektovala som jeho umeleckú dušu a hlavne som od neho nikdy nič nechcela. Ani majetky, ani záväzky."

Rozchod pre nevery

1984 - 1989 - Jitka Svobodová (53)

Sexi kráska mala iba 19 rokov, keď sa spoznala s Karlom, a okamžite ho očarila. Niet sa čomu čudovať, mala uhrančivý pohľad, perfektnú postavu a bola to vychýrená krásavica. „Do tej nádhernej, vysokej, dlhonohej dievčiny s črtami Sophie Loren som bol pekne zamilovaný," povedal kedysi. Kráska sa nechala po spevákovom boku v 80. rokoch zvečniť pre nemecký časopis dokonca hore bez preto, aby tak vyvrátila reči o jeho homosexualite. Zlatý Slávik sa s Jitkou stretával päť rokov, a keď prišla na to, že má už druhé dieťa, s hviezdou popmusic sa rozišla. Po rozchode sa venovala v zahraničí modelingu a zriadila si aj vlastný odevný biznis.

Vzťah s gymnazistkou

1983 - 1987 - Martina Zbořilová (53)

Gott mal pletky aj s vdovou po režisérovi Milošovi Formanovi († 86). Spoznal ju ešte ako 18-ročnú študentku gymnázia. „Karel bol na rozdiel od väčšiny mojich rovesníkov zaujímavý a príťažlivý. Vždy elegantne oblečený a takmer nebadateľne voňal korenenými parfumami. Poznal nemeckého kancelára aj Helenu Vondráčkovú, históriu i zemepis, miloval filmy," spomínala.

Kakaová kráska

1994 - Manuela Pechová (47)

Otec exotickej krásky bol Sudánec a matka Češka. So zlatým Slávikom sa spoznala v roku 1994 a stala sa inšpiráciou pre jeho hit Kakaová. Manuela bola jedna z mála žien, ktorá dala majstrovi kopačky. Povedala mu, že odlieta na dovolenku do Kanady, no zabudla dodať, že sa už neplánuje vrátiť.

Nezamilovala sa

1996 - 1997 - Ilona Hermanová (61)

Vystriedala Manuelu. Ilona pracovala v Gottovej agentúre GoJA a jej vzťah s maestrom trval približne rok. Ilona však po rokoch verejne vyhlásila, že sa do Karla nezamilovala a ani ju fyzicky nepriťahoval. Preto ho považovala skôr za dobrého kamaráta ako milenca.

Láska z električky

1962 - 1963 - Evelýna Steimarová (74)

Známa česká herečka podľahla čaru šarmantného Gotta začiatkom 60. rokov. V tom čase iba 17-ročná Evelyna sa s Gottom stretávala pri cestovaní električkou, neskôr sa vídali aj na konzervatóriu, kde študovali spev. Vzťah sa skončil po roku a ona sama sa so svojím slávnym milencom nikdy nechválila.

Prvá láska

1958 - Olga Svobodová

Keď Gott začínal spievať v kaviarni Alfa, v tom čase tam pôsobila o deväť rokov staršia speváčka Olga Svobodová. Práve ona mala iba 19-ročného Karla zasvätiť do tajov sexu. „Bola niečo medzi mojou skúsenou doktorkou a učiteľkou. Keby som ju nepoznal, určite by môj vývoj prebiehal pomalšie,“ prezradil.

Narodenie Dominiky mu tajila

1972 - Antonie Zacpalová (84)

Niekdajšia džezová tanečnica strávila s maestrom jedinú vášnivú noc a tá nezostala bez následkov. Tonka, ako ju maestro volal, otehotnela. Mala vtedy 37 rokov a Gottovi sa ozvala až po deviatich mesiacoch s tým, že má dcéru Dominiku (46). „Nič som netušil, Tonka mi ani nepovedala, že je tehotná," prezradil umelec. Na svoju dcérku sa prišiel pozrieť až po pol roku a svoje malé, veľké tajomstvo tajil pred celým svetom.

O dieťati nepovedal dokonca ani svojej milovanej mame Marii († 66), ktorá tak veľmi túžila, aby si Karol založil rodinu. „Dodnes ma štve, že som mame nikdy nepovedal, že má vnučku," vyznal sa. O dcéru aj jej matku sa však celý život príkladne staral. Dominika sa vydala do Fínska za gitaristu, ale pre finančné problémy prišli o bývanie a aj prácu a žijú v prenajatom bungalove. Dominika tiež verejne priznala, že má problémy s alkoholom a liekmi a chce sa liečiť.