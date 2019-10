Česko zasiahla smrť herečky Chramostovej († 92): Bude mať aj ona pohreb so štátnymi poctami?

Ak si niekto zaslúži pohreb so štátnymi poctami, je to práve Vlasta Chramostová († 92), uviedol v nedeľu predseda Ústavného súdu a signatár Charty 77 Pavel Rychetský vo vyjadrení, ktoré poskytol ČTK.

Reagoval tak na nedeľné úmrtie divadelnej a filmovej herečky a tiež signatárky Charty 77 Vlasty Chramostovej. Pohreb so štátnymi poctami pripravuje vláda v spolupráci s rodinou pre speváka Karla Gotta, ktorý zomrel v utorok. "Po Standovi (Milotovi, manželovi Chramostovej) zomrela dnes i Vlasta Chramostová. Opustila nás nielen skvelá herečka, ale aj statočná žena, ku ktorej ma viazalo dlhoročné priateľstvo ešte z čias disentu. Ak si niekto zaslúži pohreb so štátnymi poctami, je to nepochybne práve Vlasta Chramostová," uviedol Rychetský vo vyhlásení.

Vlasta Chramostová sa narodila 17. novembra 1926. V rokoch 1941 až 1945 študovala na Štátnom konzervatóriu v Brne. Pôsobila v Divadle na Vinohradoch a Národnom divadle v Brne, no po podpísaní Charty 77 jej zakázali hrať. Tajne usporadúvala súkromné predstavenia vo svojom byte, v ktorých stvárňovala predovšetkým postavu Lady Macbeth. V roku 1989 ju rehabilitovali a v roku 1991 sa stala členkou Národného divadla v Prahe. Na konte má tri nominácie na ceny Český lev za účinkovanie vo filmoch Je třeba zabít Sekala (1998), Kuře melancholik (1999) a Odcházení (2011). Zahrala si aj vo filmoch Až přijde kocour (1963), Bílá paní (1965) či Spalovač mrtvol (1968) a tiež seriáloch Hraběnky (2007) alebo Vyprávěj (2009 - 2013). V roku 1998 jej prezident Václav Havel udelil Rad T. G. Masaryka III. Triedy za zásluhy o demokraciu a ľudské práva.

Rozlúčka bude v Národnom divadle

Posledná rozlúčka s herečkou bude na javisku historickej budovy Národného divadla v pondelok 14. októbra o 11.00 h, oznámil hovorca scény Tomáš Staněk. Program a zoznam rečníkov zatiaľ nie je známy, bude ale podobný, ako tomu býva v prípadoch, keď sa česká scéna lúči s významnými osobnosťami. Pri rakve zosnulého sa v takom prípade mimo iného striedajú čestné stráže jeho umeleckých kolegov. Chramostová zomrela v nedeľu vo veku 92 rokov.