Čo prezrádzajú fotky z archívu Gotta († 80): Megahviezda, ktorú si mocní hýčkali

Ak bol za komunizmu a potom aj po roku 1989 niekto v našich končinách nedotknuteľný, bol to práve Karel Gott († 80).

Totalitný režim mu vychádzal v ústrety tak ako nikomu, on na revanš iba spieval a do politiky sa nemiešal.

Miláčik režimu

Gott bol ikonou, na ktorú si netrúfol siahnuť ani komunistický totalitný režim. V roku 1977 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1985 aj najvyššie ocenenie – národný umelec. Nebolo to zadarmo. Režim z Gotta spravil jedného z hlavných aktérov Anticharty, ktorú podpísalo vyše 7 000 československých umelcov.

Cieľom bolo ukázať, že stoja v jednom šíku za Komunistickou stranou a jej vládou a odmietajú vyhlásenie Charty 77 vedenej Václavom Havlom, ktorá kritizovala štátnu moc za nedodržiavanie ľudských a občianskych práv.

Návrat z Las Vegas

O tom, že Gott mal medzi československými umelcami výnimočné postavenie, svedčí aj to, že v roku 1967 mu komunistické ministerstvo kultúry dovolilo odcestovať na polroka do amerického Las Vegas. Gotta sprevádzala kapela Apollo Band v zložení Jiří a Ladislav Štaidlovci, Antonín Gondolán, Hanus Berka, Rudolf Rokl a Jiří Kysilka. Gotta začali miestne médiá nazývať „Sinatra východu“. Otvoriť galériu Návrat z Las Vegas Zdroj: čtk Každý deň spieval v hoteli New Frontier so svetovými hviezdami. Tu sa stretol napríklad aj s Frankom Sinatrom, Sammym Davisom Jr., Dianou Ross či so speváčkou Cher. Spevák spomínal, že sa mu nepáčilo, ako ho konferenciér pred začiatkom vystúpenia uvádzal: „Dámy a páni, s potešením vám predstavujeme rovno spoza železnej opony pána Karla Gotta!“

Keď sa potom Gott vrátil v decembri späť do Československa, priamo na letisku ho čakali stovky fanúšikov a dopriali mu privítanie ako naozajstnej americkej hviezde!

Stretnutie s Lennonom

Do socialistického Československa chcel dostať Johna Lennona († 40)! Karel Gott sa s ním a s jeho manželkou Yoko Ono stretol v Londýne v roku 1971. Stretnutie zorganizovala firma Polydor, ktorá vtedy v Nemecku zastupovala nielen Gotta, ale na začiatku 60. rokov aj začínajúcich Beatles. Vydavateľstvo Gottovi ponúklo stretnutie s nejakou hviezdou z ich „stajne“. Vybral si Lennona.

„Stretli sme sa na polhodinku v kancelárii vydavateľstva. Opisoval som mu tunajšie pomery, napríklad, že speváci aj hudobníci musia mať ostrihané vlasy. Lennon len krútil hlavou a niekoľkokrát zopakoval: To je fakt divné...“ spomínal Gott. Hovorili tiež o tom, že by rád pomohol, aby Lennon mohol vystúpiť v Prahe.

„Pýtal som sa ho na podmienky, on mi odpovedal, že rozhodne by nechcel žiaden honorár, ale že by výnos z koncertu išiel na nejakú charitatívnu vec, najlepšie pre deti.Lennonovi sa nápad zapáčil a Gott sa už tešil, ako beat­le­sák zahrá v Lucerne. Lenže po návrate do komunistického Československa musel vytriezvieť.

„Nápad s SOS dedinkami som predniesol na ministerstve kultúry. Tam prepadli panike - vraj by to mohlo byť zneužité západnou propagandou. Na Západe by písali, že do Československa musel prísť anglický spevák, aby našim chudobným a opusteným deťom pomohol, lebo štát sa o ne nevie postarať. Tam sa to celé skončilo...“ Skrátka, súdruhovia Lennona zatrhli.

Hymna s Krylom

Jedna z ikonických fotiek z nežnej revolúcie 1989. Karel Gott a pesničkár Karel Kryl († 49) spievajú začiatkom decembra desaťtisícom ľudí československú hymnu z balkóna na Václavskom námestí. Kým Kryl ako kritik komunistického režimu musel na 20 rokov opustiť Československo a jeho piesne boli zakázané, Gott sa tešil priazni mocných a za normalizácie sa mu darilo.

Bol miláčikom nielen doma, ale aj hviezdou na Západe, kde mal povolené vystupovať. Aj preto mal Kryl na Gotta ťažké srdce a ich spoločné vystúpenie, do ktorého ich vmanévroval Václav Havel († 75), do smrti ľutoval.vysvetľoval Kryl.