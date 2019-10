Andrej Danko sa musí porozprávať so Smerom-SD: Niekedy si s nimi neviem dať rady!

SNS sa bude musieť porozprávať so Smerom-SD, či sa mení jeho politika a kto je vlastne lídrom strany.

Povedal to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že sa chce pýtať aj na platnosť koaličnej zmluvy. Smer-SD si podľa neho musí uvedomiť, že sú tu aj koaliční partneri.

"Na Koaličnej rade, ktorá bude, sa budem pýtať, či ešte platí koaličná zmluva," skonštatoval Danko aj v súvislosti so schválením rastu minimálnej mzdy vo vláde. Poukázal na zásadu, ktorá v minulosti platila, že ak majú členovia vlády z niektorej strany výhradu voči konkrétnemu návrhu, bod sa nezaradí na rokovanie vlády.

Smer-SD si podľa neho musí uvedomiť, že vo vláde sú naďalej aj jeho koaliční partneri. "Niekedy si neviem so Smerom-SD rady," povedal Danko. Na rokovaní Koaličnej rady chce hovoriť aj o tom, kto je vlastne lídrom Smeru-SD. Zdôraznil, že má korektné vzťahy aj s premiérom Petrom Pellegrinim, ktorý bude lídrom strany do volieb, aj s predsedom strany Robertom Ficom. Ak bude lídrom Fico, bude sa podľa svojich slov baviť s Ficom, ak to bude premiér, bude sa baviť s ním.

Danko si myslí, že politika sa v súčasnosti zvrhla na zosmiešňovanie. Vo voľbách chce zabojovať aj prezentáciou toho, čo už SNS dosiahla. "Ak nám ľudia dajú hlas, budeme bojovať ďalej," skonštatoval Danko.