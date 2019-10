Nebudete veriť, z čoho sú nechty tejto nevesty: Najväčšia svadobná bizarnosť ako pocta pre zosnulého otca

Charlotte Watson z Veľkej Británie sa rozhodla mať na svadbe aj svojho zosnulého otca.

Ten, žiaľ, zomrel len pár mesiacov pred vytúženou svadbou. Ako informuje portál news18, Charlottin bratranec Kirsty Meakin, ktorý pracuje ako nechtový dizajnér, jej navrhol niečo bizarné. Do akrylových nechtov jej zakomponoval popol z mŕtveho otca, aby mohla cítiť jeho prítomnosť aj počas veľkého životného okamihu."Cítila som, že tam bol so mnou," uviedla dojatá Charlotte. Bratranec, ktorý nechty nielen navrhol, ale aj vyrobil, bol z tohto nápadu doslova nadšený. "Popol sme mali v malej sklenenej nádobe, do ktorej sme sa pozerali a vyberali sme vhodné kúsky, ktoré by vyzerali dobre," prezradil o svojom postupe.

Konečným výsledkom boli ružovo-sivo-biele nechty, v ktorých boli zasadené aj miniatúrne diamantíky a kúsky popola. Nevesta nemala mŕtveho otca iba na jej nechtoch. Na spodnej strane topánok a v prívesku na kytici mala jeho fotky, aby cítila, ako by tam bol celý čas s ňou.