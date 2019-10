Sulík je spokojný s kandidátkou: Neúspech vo voľbách nepripúšťa

Kandidátnu listinu SaS, ktorú chválili delegáti strany na sobotňajšom nominačnom kongrese v Demänovskej doline, považuje predseda strany Richard Sulík za silnú.

Všetky vnútorné nezhody v rámci strany pokladá za ukončené a plánuje sa venovať predvolebnej kampani. Sulík to uviedol v sobotu večer po ukončení kongresu. "Garantujem stabilitu tejto kandidátnej listiny. Je takmer kompletná, máme tam skvelých ľudí... Chcem sa poďakovať členom SaS, ktorí väčšinovo rozhodli o tom, s akou kandidátkou pôjde strana do volieb. Toto je veľmi dôležitý signál pre našich voličov. Od pondelka sa začína naša kampaň," povedal v sobotu Sulík pred médiami.

Predseda SaS reagoval aj na kritické vyjadrenia poslanca Ľubomíra Galka, ktorý pre médiá uviedol, že takáto kandidátka nasmeruje SaS mimo parlamentu. "Nemám najmenšiu obavu, že by sme sa nedostali do parlamentu," skonštatoval Sulík.

Podľa Sulíka kandidátnu listinu schválili riadnym, právoplatným procesom. "To, že s tým majú niektorí ľudia problém, za to nemôžem... Nemusí sa to všetkým páčiť. Dôležité je, že väčšina strany SaS chce, aby bola podaná presne takáto kandidátna listina," uviedol Sulík.

Sobotňajší nominačný kongres SaS mal rozhodovať o piatich návrhoch kandidátok do volieb, štyri z nich počas rokovania navrhovatelia stiahli. Ostal tak len Sulíkov návrh, na ktorom neboli členovia Demokratického jadra SaS ako Galko, Rajtár či predsedníčka poslaneckého klubu Natália Blahová. Sobotňajší kongres, ktorý zvolal Sulík na základe žiadosti štvrtiny členov SaS, napokon rozhodol o vylúčení Blahovej zo strany. To, či bude Blahová naďalej predsedníčkou poslaneckého klubu zatiaľ nepovedali, ešte sa o tom bude rozhodovať. Členovia Demokratického jadra SaS rovnako nešpecifikovali svoje ďalšie kroky. Sulík ich však už v minulosti vyzval na odchod zo strany.

SaS sa zišla na mimoriadnom kongrese aj začiatkom septembra, vtedy si jej členovia predčasne volili predsedu a volebného lídra na ďalšie štyri roky. Zvolanie kongresu a jeho výsledky odmietli niektorí predstavitelia strany, ktorí následne založili platformu Demokratické jadro SaS.